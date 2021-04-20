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Падение стоимости Эфириума ощутимо повысило доходы майнеров уменьшив количество ферм на 8%

Чем меньше майнеров, тем выше доход
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Ещё несколько дней назад Эфириум торговался по цене чуть менее 2500 долларов, а шахтёры буквально срывали банк, обеспечивая себе сверхдоходы за счёт майнинга криптовалюты. Рост цены привёл к небывалому ажиотажу, когда сложность сети достигала рекордных значений, превышая показатели начала года на 66%. Вообще создаётся впечатление, что многие пользователи не занимаются постоянной добычей Эфира, а включают свои видеокарты в работу только тогда, когда криптовалюта начинает сильно дорожать. При этом, когда Эфир падает – это автоматически приводит к большому оттоку шахтёров.

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На момент написания данного материала Эфириум стоил 2200 долларов, что на 10% меньше показателей 17 апреля, вот только сегодня доходность Эфира выросла на 8%, несмотря на падение цены. Давайте сравним цифры: 17 апреля ферма на 8 карт GeForce RTX 3080 давала нам прибыль в районе 2458 долларов, а сегодня 2633 доллара. Сюда следует прибавить разницу в цене, получив ещё более внушительные суммы, а значит несмотря на падение цены Эфира, доходность только растёт. 

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Текущие показатели

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Показатели от 17 апреля

Создаётся впечатление, что сегодня майнеров слишком много. Ребятам просто тесно на этом маленьком пятачке, ведь фонтан, из которого падают монетки, не бездонный. Стоит немного нажать, и Эфира оказывается так мало, что прибыль от майнинга падает даже у тех, кто владеет мощнейшими видеокартами. На момент написания данного материала сложность добычи Эфириума соответствует показателям начала апреля (снижение на 8%), но уже тогда она не была низкой, просто очередной рекорд в 2000 долларов позволил какое-то время уходить в плюс даже обладателям слабых видеокарт.

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Отметим, что показатели сложности добычи постоянно меняются в сторону увеличения. Проще говоря – к крану с монетками постоянно подключатся новые майнеры. Ожидать здесь снижения интереса не стоит, ведь всё больше компаний объявляют о решении принимать криптовалюты в качестве оплаты за товары и услуги. В данной ситуации остаётся неясно только одно: что они после этого делают с Биткоинами? Дело в том, что 1000 долларов неизменны (в краткосрочной перспективе) и будут стоить ровно столько же завтра, а вот Биткоин может через неделю торговаться по 40 000, что грозит гигантскими потерями. Неужели все эти люди готовы идти на жертвы? Или они сразу же переводят все монетки в фиатные валюты?

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Падение стоимости Эфириума ощутимо повысило доходы майнеров уменьшив количество ферм на 8%
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