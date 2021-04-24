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Криштиану Роналду купил самую дорогую машину на планете – Bugatti La Voiture Noire

Один из самых быстрых и желанных гиперкаров ушёл звезде футбола
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С ростом криптовалюты роскошные и недоступные большинству обычных людей вещи всё чаще стали попадать в руки вчерашних работяг. Кто-то купил пару сотен Биткоинов когда они стоили копейки, другие совсем недавно вложились в Догикоин и другие мемные монетки, которые подорожали в сотни раз. Богатеют и удачливые трейдеры, которым удаётся на подъёме Биткоина получать сверхдоходы за счёт прыжков альктоинов. Что же, несмотря на то, что в последнее время новости о покупке предметов роскоши исходят преимущественно от ребят с цифрового рынка, сегодня героем стал известный футболист Криштиану Роналду.

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Дело в том, что во время автосалона в Женеве 2019 года был представлен гиперкар La Voiture Noire, выпущенный Bugatti в одном экземпляре. Авто получило 8-литровый движок на 16 цилиндров с невероятной мощностью в 1500 лошадок и 1 600 Нм крутящего момента. Сзади машина выглядит невероятно, ведь шесть выхлопных труб только дополняют агрессивную концепцию Bugatti. Кстати, сама надпись бренда подсвечивается в тёмное время суток, дабы никто не сомневался в его принадлежности. Известно, что La Voiture Noire сможет разгоняться до сотни всего за 2.5 секунды при максимальной скорости 420 км/ч. 

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Долгое время концепт дорабатывался силами механиков Bugatti, а пандемия коронавируса оттянула сроки доставки. В итоге даже СМИ забыли о существовании машины, как вдруг выяснилось, что новенький La Voiture Noire полностью готов и готовится отправиться своему владельцу. Как стало известно, счастливчиком станет кумир мальчишек по всему миру – Криштиану Роналду. Для того чтобы стать владельцем самого дорогого автомобиля на планете ему пришлось заплатить 18.9 миллиона долларов.

Журналисты рассказывают, что футболист никогда не отличался затворничеством, поэтому мы ещё много раз увидим гиперкар на дорогах Европы. Кстати, никто до сих пор (вероятно, кроме самого Криштиану Роналду) не видел салон автомобиля. Неясно, почему Bugatti скрыла столь интересный момент. Может быть это было прихоть владельца. А возможно нас ждёт какой-то сюрприз (скорее, он ждёт самого Криштиану). 


Кстати, кузов машины создан из карбона и изготавливался в ручном режиме. Для этого привлекли лучших мастеров Bugatti, поэтому в данном случае указанная выше сумма это не только плата за эксклюзивность, но и за труд высокооплачиваемых специалистов. Хотя, владение единичным экземпляром одной из самых быстрых машин на планете не может стоить дёшево. СМИ указывают, что La Voiture Noire проходит окончательное тестирование на дорогах, а значит вот-вот отправится в Криштиану.

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