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Лишь небольшая часть пользователей ПК интересуется ценами и новыми линейками видеокарт и процессоров. Если вам кажется, что все вокруг гуру оверклокинга, то вам явно стоит начать выходить из дому, ведь обычный геймер предпочитает не тратить время на изучение бесполезной для него информации, желая просто запустить игру. Кто-то уделяет время на развлечения после работы, другие – после учёбы, а неприятная новость о подорожании полупроводников как холодный душ остудила пыл потенциальных покупателей видеокарт по всему миру.

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Сегодня ребята с сайта Benchmark предложили геймерам 5 способов продолжить играть в сложившихся условиях дефицита, майнинг бума и беспредела перекупщиков. Давайте начнём с самого простого:

Разгон видеокарты. Это самый очевидный способ, который позволяет получить дополнительные 10% скорости в зависимости от модели и возраста вашей видеокарты. Усердствовать здесь не стоит, ведь в некоторых случаях производитель выжал все соки с видеокарты уже с завода. Также вам могут помочь новые технологии, например, NVIDIA DLSS. В целом ряде новых игр можно получить немалый буст в режиме трассировки лучей. Покупка игрового ноутбука или готового системного блока. Сегодня ситуация такова, что во многих случаях системный блок с GeForce GTX 1660 Ti обойдётся вам в ту же сумму, что и отдельная такая видеокарта. Примеров достаточно, а экономия, что называется – налицо. Увы, подобные сборки сложно назвать дешёвыми, ведь их стоимость подскочила на 50% по сравнению с прошлым годом, но это куда дешевле того, во сколько вам обойдётся новая GeForce GTX 1660 Ti. Можно посмотреть в сторону игровых ноутбуков, особенно если это акционная модель. Часто попадаются очень выгодные варианты. Облачный гейминг. Сегодня подобных сервисов несколько, но лидируют GeForce NOW и Google Stadia. Назвать их идеальными невозможно, но здесь вам точно не потребуется новая видеокарта, ведь всё решает ширина интернет-канала. Пока подобный путь не снискал популярность, но это не значит, что вам не стоит опробовать его уже сегодня. Игровая приставка. Сегодня это действительно кажется отличным решением. Новую Playstation 5 купить сложновато, а вот Xbox Series S спокойно лежит на прилавках. Она отлично справляется с играми в 1080р, а возможность оформить подписку на Xbox Game Pass позволит получать десятки популярных игр за копейки. Для хардкорных геймеров это не подойдёт, а вот пересидеть проблему год можно. Используем смартфон. Идея кажется не очень логичной, но стоит учитывать, что на мобильном телефоне есть все популярные игры, от стрелялок и королевских битв до танчиков. Почему бы и нет, ведь смартфон у вас всегда лежит в руках.