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32 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5 на Android 11 от 20 апреля 2021 года

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Несмотря на то, что на дворе уже 21 апреля, никакой рассылки новой прошивки для первой и второй волн смартфонов Xiaomi нет и не было. Инсайдеры теряются в догадках, ведь ещё в марте нам официально обещали начать выпуск MIUI 12.5 в начале апреля для флагманов серии Mi 10, а к середине перейти к другим аппаратам. Похоже, сроки снова сдвигаются, ведь пока никакой информации об обновлениях нет, а официальные каналы молчат. Некоторые надежды ещё остаются, ведь впереди ещё два рабочих дня на этой неделе и несколько дней на следующей, однако пока нет даже китайских образов, а значит планы относительно европейских и тем более российских версий откладываются в долгий ящик.

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В сложившейся ситуации есть два выхода: запастись терпением и просто подождать. В любом случае китайский производитель начнёт рассылку, пусть не в апреле. При этом уже сегодня ясно, что серии Redmi Note и тем более Redmi могут увидеть MIUI 12.5 только лету. Если вы обладаете железным терпением, самое время изучить наш материал, в котором указывается наиболее полный список аппаратов, претендующих на получение новой ОС Android 11. Они же автоматически получат её на базе MIUI 12.5. 

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Ну а нетерпеливые могут отправиться по ссылке, где указаны все прошивки для представленных ниже смартфонов. Новые стабильные образы датированы 20 апреля и предназначаются для тестирования сообществом инсайдеров. Они содержат незначительное количество ошибок, а многие уже предфинальные, поскольку времени для дальнейших тестов уже нет. Инсайдеры, размещающие ссылки на подобные обновления, настаивают на том, что установку и настройку должны проводить пользователи с опытом, поскольку любые неверные действия могут привести к фатальным для вашего телефона последствиям. Также учитывайте, что все прошивки имеют только английский язык, а значит не подходят для повседневного использования, и скорее предназначаются для тех, кто хочет опробовать новые функции как можно скорее.

  1. Mi 10
  2. Mi 10 Lite Zoom
  3. Mi 9
  4. Mi 9 Pro 5G
  5. Mi 11 Ultra
  6. Mi 9 Lite
  7. Mi 9T Pro
  8. Mi 9T
  9. Redmi K20 Pro
  10. Xiaomi Mi 10T Lite
  11. Redmi K30 4G
  12. Redmi K20
  13. Redmi K30 Ultra
  14. Mi Note 10
  15. Mi 10 Youth Edition
  16. Redmi Note 8 Pro
  17. Redmi 10X 5G
  18. Redmi Note 9 Pro 5G
  19. Redmi 9T
  20. Mi 9 SE
  21. Mi 11
  22. Mi CC9 Pro
  23. Mi 10 Pro
  24. Redmi Note 9T
  25. Mi CC9 Meitu Edition
  26. Redmi Note 9 5G
  27. Redmi 9 Power
  28. Mi 10 Ultra
  29. Mi CC9
  30. Redmi K30 Pro
  31. Redmi 10X Pro
  32. Mi 10i
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32 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5 на Android 11 от 20 апреля 2021 года
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