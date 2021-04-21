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Несмотря на то, что на дворе уже 21 апреля, никакой рассылки новой прошивки для первой и второй волн смартфонов Xiaomi нет и не было. Инсайдеры теряются в догадках, ведь ещё в марте нам официально обещали начать выпуск MIUI 12.5 в начале апреля для флагманов серии Mi 10, а к середине перейти к другим аппаратам. Похоже, сроки снова сдвигаются, ведь пока никакой информации об обновлениях нет, а официальные каналы молчат. Некоторые надежды ещё остаются, ведь впереди ещё два рабочих дня на этой неделе и несколько дней на следующей, однако пока нет даже китайских образов, а значит планы относительно европейских и тем более российских версий откладываются в долгий ящик.

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В сложившейся ситуации есть два выхода: запастись терпением и просто подождать. В любом случае китайский производитель начнёт рассылку, пусть не в апреле. При этом уже сегодня ясно, что серии Redmi Note и тем более Redmi могут увидеть MIUI 12.5 только лету. Если вы обладаете железным терпением, самое время изучить наш материал, в котором указывается наиболее полный список аппаратов, претендующих на получение новой ОС Android 11. Они же автоматически получат её на базе MIUI 12.5.

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Ну а нетерпеливые могут отправиться по ссылке, где указаны все прошивки для представленных ниже смартфонов. Новые стабильные образы датированы 20 апреля и предназначаются для тестирования сообществом инсайдеров. Они содержат незначительное количество ошибок, а многие уже предфинальные, поскольку времени для дальнейших тестов уже нет. Инсайдеры, размещающие ссылки на подобные обновления, настаивают на том, что установку и настройку должны проводить пользователи с опытом, поскольку любые неверные действия могут привести к фатальным для вашего телефона последствиям. Также учитывайте, что все прошивки имеют только английский язык, а значит не подходят для повседневного использования, и скорее предназначаются для тех, кто хочет опробовать новые функции как можно скорее.

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