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56 смартфонов Xiaomi получат Android 11 на MIUI 12.5 в 2021 году

Изучаем самый последний и наиболее вероятный список аппаратов Xiaomi, претендующих на получение Android 11
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Владельцы смартфонов Xiaomi считают дни до выхода новой прошивки MIUI 12.5. Известно, что она будет доступна на более чем 40 аппаратов (больше, если считать клоны), но вот сроки разнятся от одной инсайдерской утечки до другой. Кто-то уверяет нас, что старт рассылки состоится уже в апреле, другие полагают, что эти данные актуальны исключительно для нескольких телефонов. Мало того, первые стабильные образы начнут распространяться в Китае, а значит повода для радости нет. 

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Одновременно с этим Xiaomi тестирует операционную систему Android 11. Она должна была появиться в рамках MIUI 12, но многочисленные ошибки, в том числе быстрый разряд батареи и замедление производительности, поставили крест на планах китайцев, вынудив их переделывать новую операционную систему под требования MIUI 12.5. Что любопытно, сегодня многие из перечисленных ниже смартфонов уже получили полностью функциональную версию ОС, но до сих пор работают на MIUI 12. По большей части это флагманы, которым замедление не грозит, поскольку лучшие процессоры могут себе позволить потерять 10% скорости без заметного снижения пользовательского опыта. 

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Ниже вы можете ознакомиться с полным списком телефонов, которые названы инсайдерами как подходящие для выпуска Android 11. Ещё раз отметим, что сроки указать никто не берётся, ведь здесь всё зависит от способности Xiaomi быстро выловить ошибки, а после выпустить исправления, учитывающие большинство проблем текущих версий MIUI 12. Если вы не нашли свой телефон в списке, то с вероятностью в 99% можете не ждать выхода MIUI 12.5 на базе Android 11. Исключения бывают, но чаще из списка пропадают уже заявленные аппараты, лишаясь обновления в самый последний момент. 

  1. Mi 9T
  2. Poco M2 Pro
  3. Redmi 9
  4. Blackshark 3 Pro
  5. Redmi K30 5G
  6. Redmi K30 Pro Zoom
  7. Redmi 10X 5G
  8. Mi 10 Pro
  9. Redmi K30
  10. Redmi Note 8
  11. Redmi Note 9 5G
  12. Poco F2 Pro
  13. Blackshark 3S
  14. Mi Note 10 Pro
  15. Mi CC9 Pro
  16. Redmi K20 Pro
  17. Mi 10T
  18. Poco X2
  19. Blackshark 3
  20. Redmi Note 9T
  21. Redmi K30 Pro
  22. Mi 10 Lite
  23. Mi 10T Pro
  24. Redmi Note 9 Pro Max
  25. Poco X3 NFC
  26. Mi 9 Pro 5G
  27. Redmi Note 9 4G
  28. Redmi K30 Ultra
  29. Redmi Note 8T
  30. Mi 9 Lite
  31. Redmi K20
  32. Mi 10T Lite 5G
  33. Mi 9 & Mi 9 Pro
  34. Mi 10 5G
  35. Poco M2
  36. Mi Note 10 Lite
  37. Redmi Note 9 Pro
  38. Redmi 10X 4G
  39. Redmi K30i 5G
  40. Redmi Note 9 Pro 5G
  41. Mi 9 SE
  42. Blackshark 2
  43. Redmi K30S Ultra
  44. Redmi 9A
  45. Mi Note 10
  46. Mi 10
  47. Mi CC9 Meitu Edition
  48. Redmi Note 8 Pro
  49. Redmi 10X Pro
  50. Mi 10i
  51. Blackshark 2 Pro
  52. Mi 10 Ultra
  53. Mi A3
  54. Redmi Note 9
  55. Redmi Note 9 Power
  56. Redmi Note 9S
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