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Владельцы смартфонов Xiaomi считают дни до выхода новой прошивки MIUI 12.5. Известно, что она будет доступна на более чем 40 аппаратов (больше, если считать клоны), но вот сроки разнятся от одной инсайдерской утечки до другой. Кто-то уверяет нас, что старт рассылки состоится уже в апреле, другие полагают, что эти данные актуальны исключительно для нескольких телефонов. Мало того, первые стабильные образы начнут распространяться в Китае, а значит повода для радости нет.

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Одновременно с этим Xiaomi тестирует операционную систему Android 11. Она должна была появиться в рамках MIUI 12, но многочисленные ошибки, в том числе быстрый разряд батареи и замедление производительности, поставили крест на планах китайцев, вынудив их переделывать новую операционную систему под требования MIUI 12.5. Что любопытно, сегодня многие из перечисленных ниже смартфонов уже получили полностью функциональную версию ОС, но до сих пор работают на MIUI 12. По большей части это флагманы, которым замедление не грозит, поскольку лучшие процессоры могут себе позволить потерять 10% скорости без заметного снижения пользовательского опыта.

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Ниже вы можете ознакомиться с полным списком телефонов, которые названы инсайдерами как подходящие для выпуска Android 11. Ещё раз отметим, что сроки указать никто не берётся, ведь здесь всё зависит от способности Xiaomi быстро выловить ошибки, а после выпустить исправления, учитывающие большинство проблем текущих версий MIUI 12. Если вы не нашли свой телефон в списке, то с вероятностью в 99% можете не ждать выхода MIUI 12.5 на базе Android 11. Исключения бывают, но чаще из списка пропадают уже заявленные аппараты, лишаясь обновления в самый последний момент.

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