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В последнее время наблюдается повышенное внимание майнеров к Эфириуму. В результате криптовалюта демонстрирует небывалый рост и уже побила несколько рекордов. Подтверждением вышесказанного может быть информация о всё возрастающей сложности добыче Эфира, которая растёт с небывалой скоростью. Для сравнения, только за первые три месяца 2021 года этот показатель вырос на 60%, а если заглянуть дальше, то окажется, что за год количество мощностей, подключённых к добыче монеток, удвоилось.

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Фактически мы наблюдаем следующую картину: Эфириум дорожает, это привлекает новых майнеров, что приводит к снижению доходности, съедая сверхдоходы, которые достаются трейдерам и биржам. Несколько дней назад Эфир поставил очередной рекорд, а ним вызвал рост сложности. Что любопытно, на этот раз выгода всё же превысила сложность, что пока позволяет шахтёрам работать с немалой прибылью. Давайте посмотрим на текущие показатели.

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У нас данные от 8 апреля, когда прибыльность фермы из восьми GeForce RTX 3080 составляла 62.91 доллара. Сегодня мы имеем 81.96 на всей ферме из восьми карточек, 307.75 доллара в месяц на одной карте, или 2458 на всей ферме. Если сравнивать это с показателями на 8 апреля (236 на одну карту и 1887 на ферму), то мы получим прирост в 30% за неполных 10 дней, что и стимулирует всё новых майнеров заходить на рынок в попытке заработать лёгкие деньги.

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Переломить ситуацию в очередной раз попытается NVIDIA, которая планирует выпустить абсолютно всё текущее поколение с антимайнерской заплаткой, которая срежет 50% от эффективности добычи Эфира. Это не приведёт к резкому появлению недорогих видеокарт в магазинах, но точно будет способствовать утере интереса шахтёров к новым видеокартам. Ясно, что защиту всегда можно взломать, а проблему решит только массовое производство, но пока мы наблюдаем дефицит полупроводников, заплатка остаётся последней надеждой. Также стоит указать, что шахтёры просто могут уйти в другие криптовалюты, а значит до тех пор, пока криптовалюта не упадёт до показателей середины прошлого года, надеяться на возрождение игрового сектора – просто наивно.