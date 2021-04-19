Крупный китайский производитель намерен выпустить специальную серию SSD для майнеров Chia Coin
Только вчера мы с вами изучали проблему майнинга на жёстких дисках, которая неожиданно заинтересовала обывателей по всему миру. Как оказалось, пока перспектива получения дохода от криптовалюты Chia Coin мизерна, но это не значит, что так будет всегда. Особенно тревожно выглядит массовая скупка скоростных твердотельных накопителей в Гонконге, что уже привело к росту цен на подобную продукцию в три раза. Как оказалось, нет дыма без огня, ведь уже сегодня один из крупных китайских производителей накопителей сообщил о решении расширить выпуск специализированных SSD с целью отгрузки их майнерам.
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Эксперты поясняют, что добыча монет на твердотельных накопителях нерентабельна, поскольку для вхождения в бизнес от вас потребуют SSD объёмом от 4 Тб, но лучше запастись на 8 или 16 Тб. Суть майнинга заключается в постоянном обмене данными с сервером, когда в сутки перекачиваются сотни гигабайт информации, что создано в рамках алгоритма Proofs of Space and Time. Он определяет количество причитающихся вам монет исходя из объёма вашего накопителя, скорости, с которой происходит обмен данными и времени, проведённого в сети. Вот только традиционные пользовательские SSD не подходят для перекачивания больших объёмов данных, а использование их в столь неблагоприятных условиях приводит к смерти накопителей.
Как заявляет китайский производитель Jiahe Jinwei, в самое ближайшее время стартует производство сверхвыносливых SSD, которые будут выживать в условиях майнинга Chia Coin долгие годы. К сожалению, пока мы не знаем о планах компании ничего, ведь кроме громкого заявления у ребят пока предложить нечего. Это не значит, что Jiahe Jinwei не сдержит обещание, но немного настораживает, ведь обычно в подобных случаях дают прессе хотя бы спецификации новой линейки.
Из любопытного, представители Jiahe Jinwei твёрдо заявили, что в розницу поставок не будет, поскольку у них уже есть заказы от майнеров, а значит отгрузки пойдут прямо в руки любителей криптовалюты. Стоит отметить, что на данный момент сеть Chia Coin состоит из 30 000 накопителей со средним объёмом в 8.5 Тб, но каждый день в группу шахтёров вступают всё новые энтузиасты, что даёт прирост в 500 дисков в сутки.
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