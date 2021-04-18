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Майнинг помощью SSD – появление новой криптовалюты или очередная страшилка для гиков

Что же на самом деле происходит? Давайте разбираться
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В далёком 2018 году на свет появилась криптовалюта Chia Coin. Долгое время она вообще не привлекала внимания сообщества шахтёров и казалась откровенным аутсайдером. Неожиданно альткоин, о котором никто не знал, вдруг оказался на слуху у всего сообщества. Вполне возможно, что в этом есть часть нашей вины, ведь интернет любит громкие заголовки, а громкие заголовки порождают слухи. Слышали что-то об испорченном телефоне, так вот в интернете то и дело встречаются новости, которые оказались неверно поняты либо намеренно искажены. 

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Итак, 12 апреля вышел наш материал под названием «Майнеры научились добывать криптовалюту на SSD и могут вызвать дефицит скоростных накопителей». Для его создания потребовалось изучить как минимум 5 источников, что заняло много времени, но принесло более 60 000 просмотров. Ясно, что материалы с нашего сайта попадают в обзоры иностранных изданий, мы часто видим, как инсайдерские списки, собранные нами по крупицам через сутки появляются на китайских форумах. Возможно, собранная нами информация и не стала тригером, но точно заинтересовала иностранные издания, которые провели свой анализ проблемы и выяснили не меньше любопытных подробностей. А дальше всё завертелось. Давайте кратко об этом поговорим.

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Майнинг на жёстких дисках и накопителях не выдумка, а плод работы блокчейн платформы Chia Network. Отметим, что в прошлом материале допустили оплошность, заявив о том, что пользователь сдаёт свой диск в аренду. Это не так, никто ничего не сдаёт, ведь данная криптовалюта основана на прорывном методе Proofs of Space and Time, который позволяет добывать блоки без огромного энергопотребления. Любители выдавать своё мнение за истину, вам сюда. 

Итак, сеть фермеров действительно существует, она небольшая и пока никому не грозит. Большая часть майнеров разместилась в Гонконге. Скорее всего, это группа единомышленников или бизнес-партнёры. Они нацелены на скупку серверных твердотельных накопителей, который имеют в несколько раз большую выносливость, по сравнению с обычными SSD (и очень немаленькую цену). Целью майнеров становятся диски объёмом 4-18 Тб, но больше всего их интересуют 10 и выше Тб. В отдельно взятом Гонконге фермерам уже удалось создать дефицит, подняв отпускную стоимость в 3 раза, но здесь всё дело в высокой цене на электричество в данном регионе и недостатке пространства под обычные фермы.

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Если ориентироваться на цену Chia Coin сегодня, то отбить скоростной накопитель можно за 2 года (для серверных итого больше). Ясно, что никто не полагается на столь далёкие сроки. Дело в том, что сегодня майнеры получают за свою работу десятки монет, которые почти ничего не стоят. Ребята просто копят криптовалюту, ожидая её резкого скачка. Пока такового не случилось, можно спасть спокойно. В нашем мире может быть всё, поэтому исключать неожиданного роста Chia Coin в сто раз никто не берётся. Скорее всего, ничего подобного не произойдёт, ведь на планете просто нет достаточного количества твердотельных накопителей на 10 Гб и более. Кстати, цены на подобную продукцию таковы, что ожидать вхождения в бизнес обычных пользователей не стоит, а крупным компаниям пока всё это не интересно. 

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