Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Разговоры о скором появлении системы автопилотирования в автомобилях Tesla ведутся уже несколько лет. Инициатором является Илон Маск, который любит заигрывать как с владельцами, так и с потенциальными покупателями электрокаров. Не так давно небольшая часть владельцев автомобилей получила доступ к продвинутой системе ИИ, способной взять на себя руль в самых сложных ситуациях. На самом деле никто не знает, к какому уровню автопилота относит собственную систему Илон Маск. Если судить по описанию, то это полноценный второй уровень, предполагающий наличие человека за рулём с большими ограничениями. А вот сам миллиардер рассказывает о системе так, словно перед нами уже пятый уровень, который будет способен полноценно выполнять функции водителя.

реклама

Всё это вносит сумятицу в головы как владельцев, так и потенциальных покупателей Tesla. В конце концов, почему пользователь должен разбираться в сложных технологиях, если он готов за них платить здесь и сейчас? Скорее всего этим руководствуются многие из тех, кто доверяет автопилоту свою жизнь. О немалом количестве аварий с участием ИИ в электрокарах Tesla сказано достаточно. Видео гуляет по простору интернета, но пока всё это никак не повлияло на самого Илона Маска, ведь юридически он защищён соглашением с конечными владельцами авто.

анонсы и реклама 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Скидка 30% на топовую механику от XPG! Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Увы, то что произошло в субботу в США никак не повлияет на решимость Tesla и дальше тестировать автопилот. Итак, недалеко от Хьюстона случилась авария, в которой погибли два пассажира Model S 2019 года. Вы удивитесь, но именно пассажира, ведь один из них сидел на переднем правом сиденьи, а второй на заднем, в то время как место водителя пустовало. Управление доверили автопилоту, которые набрал чрезвычайно высокую скорость и, не справившись с поворотом, вылетел в кювет, а после врезался в дерево. Машина загорелась, а пассажиры погибли.

реклама

Согласно официальным данным, только в США за последнее время случилось 27 аварий, связанных с тем, что владельцы Tesla доверили управление автопилоту. Ясно, что обычные водители совершили куда больше аварий, а значит никто не утверждает, что ИИ водит хуже человека. Однако, здесь слишком много вопросов, ведь автопилот слишком сырой, а Илон Маск не только продаёт его з 10 000 долларов, но и активно рекламирует. При этом в США очень много тех, кто слепо доверяет мнению миллиардера.