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Автопилот Tesla Model S 2019 не справился с управлением и стал причиной гибели двух пассажиров

Продвинутая система ИИ от Илона Маска снова подвела владельца
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Разговоры о скором появлении системы автопилотирования в автомобилях Tesla ведутся уже несколько лет. Инициатором является Илон Маск, который любит заигрывать как с владельцами, так и с потенциальными покупателями электрокаров. Не так давно небольшая часть владельцев автомобилей получила доступ к продвинутой системе ИИ, способной взять на себя руль в самых сложных ситуациях. На самом деле никто не знает, к какому уровню автопилота относит собственную систему Илон Маск. Если судить по описанию, то это полноценный второй уровень, предполагающий наличие человека за рулём с большими ограничениями. А вот сам миллиардер рассказывает о системе так, словно перед нами уже пятый уровень, который будет способен полноценно выполнять функции водителя. 

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Всё это вносит сумятицу в головы как владельцев, так и потенциальных покупателей Tesla. В конце концов, почему пользователь должен разбираться в сложных технологиях, если он готов за них платить здесь и сейчас? Скорее всего этим руководствуются многие из тех, кто доверяет автопилоту свою жизнь. О немалом количестве аварий с участием ИИ в электрокарах Tesla сказано достаточно. Видео гуляет по простору интернета, но пока всё это никак не повлияло на самого Илона Маска, ведь юридически он защищён соглашением с конечными владельцами авто.

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Увы, то что произошло в субботу в США никак не повлияет на решимость Tesla и дальше тестировать автопилот. Итак, недалеко от Хьюстона случилась авария, в которой погибли два пассажира Model S 2019 года. Вы удивитесь, но именно пассажира, ведь один из них сидел на переднем правом сиденьи, а второй на заднем, в то время как место водителя пустовало. Управление доверили автопилоту, которые набрал чрезвычайно высокую скорость и, не справившись с поворотом, вылетел в кювет, а после врезался в дерево. Машина загорелась, а пассажиры погибли. 

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Согласно официальным данным, только в США за последнее время случилось 27 аварий, связанных с тем, что владельцы Tesla доверили управление автопилоту. Ясно, что обычные водители совершили куда больше аварий, а значит никто не утверждает, что ИИ водит хуже человека. Однако, здесь слишком много вопросов, ведь автопилот слишком сырой, а Илон Маск не только продаёт его з 10 000 долларов, но и активно рекламирует. При этом в США очень много тех, кто слепо доверяет мнению миллиардера. 

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Renegade1979
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Автопилот Tesla Model S 2019 не справился с управлением и стал причиной гибели двух пассажиров
GregorEisenhorn
01:17
О, отлично, закину каталог и туда.
В мессенджере Telegram вскоре появится возможность продавать товары и услуги через каналы и чаты
S76256213
01:13
Поставил Теслу на автопилот.
Автопилот Tesla Model S 2019 не справился с управлением и стал причиной гибели двух пассажиров
korney
01:12
Хан говоришь. https://ja-jp.facebook.com/koshkivdomsumy/videos/207367017279206/
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Автопилот Tesla Model S 2019 не справился с управлением и стал причиной гибели двух пассажиров
Afonton
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Kutuz
01:06
Ну, как правило чем больше сила тока, тем быстрее заряжает, я сам в свое время использовал зарядник на 1А вместо 0,5А штатного, но в моем случае аккум не пострадал, но там и производитель был известны...
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S76256213
01:02
У них задачи попроще. Там используется GPS. Координаты аэропортов сидят в памяти. Не нужно распозновать стадо баранов на ВПП, ибо предполагается, что аэропорты работают по правилам без сбоев.
Автопилот Tesla Model S 2019 не справился с управлением и стал причиной гибели двух пассажиров
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