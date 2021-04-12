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Майнинг стал настоящей катастрофой последнего десятилетия. И такое утверждение звучит не только потому, что автор этих строк не шахтёр, а вследствие целого ряда причин, игнорировать которые невозможно. Если кратко, то процесс бесполезного вычисления никому не нужных задач очень сильно нагружает энергосистему планеты, что приводит к огромным выбросам в окружающую среду. Мало того, добыча требует огромного количества комплектующих, которые после выхода из строя пополняют многочисленные свалки электронных компонентов. Попутно активная деятельность майнеров вызвала дефицит комплектующих, а призрачная возможность сорвать большой куш разорила немало людей, лишив их накоплений.

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Сегодня майнеры делятся на две категории: те, кто добывает Биткоин при помощи специализированных устройств; те, кто добывает Эфириум и другие альткоины на видеокартах. Есть молодые криптовалюты, которые можно добывать на обычных настольных процессорах, но это не меняет сути, ведь Биткоин начинал с CPU, а текущая мощность требует более продвинутую технику. Как оказалось, это далеко не все способы майнинга, ведь есть ещё добыча криптовалют при помощи жёстких дисков.

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Идея добывать токены на накопителях появилась ещё в 2014 году, но много лет оставалась прибежищем любопытных и небольшой части сообщества. В 2018 году способ привлёк внимание массовой аудитории и с тех пор количество шахтёров растёт, а наиболее популярными альткоинами являются: Bitcoin Ore, Chia, Space Mint и Burst. Последняя криптовалюта пользуется наибольшим вниманием сообщества, поскольку позволяет получать вознаграждение на обычных жёстких дисках. Для вхождения в бизнес вам не нужен мощный компьютер, не нужна видеокарта, поскольку от вас требуется выделить несколько Тб дискового пространства и иметь высокую скорость работы сети. Немаловажно и низкое энергопотребление, выгодно отличающее этот вид майнинга от остальных.

Фактически вы сдаёте в аренду свой накопитель, на котором выполняются те или иные операции удалённо. Пока назвать добычу монет с помощью этого вида майнинга прибыльной нельзя, но есть несколько любопытных моментов. Так, недавно стал набирать силу майнинг токена Chia на SSD объёмом 10 Тб и выше. Алгоритм был разработан создателем BitTorrent Брэмом Коэном и считается самым продвинутым из указных выше. Он позволяет ускорить добычу за счёт скорости твердотельных накопителей, а для обработки файла в 100 Гб нужно выделить ёмкость в 2 Тб.

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На сегодня все сеть Chia включает 30 000 компьютеров, со средним накопителем в 10 Тб, но уже через месяц количество может вырасти вдвое, ведь внимание сообщества к майнингу на SSD увеличивается, а аналитики всерьёз беспокоятся, что всплеск активности проведает к увеличению отпускных цен на твердотельные накопители. Изучить новый алгоритм можно здесь. Кстати, сегодня NVMe на 16 Тб можно отбить за 2 года, но срок окупаемости снижается, а цена криптовалют медленно растёт.