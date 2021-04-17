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Крупные производители ежегодно выпускают сотни миллионов смартфонов. Каждый из них представляет собой сложную конструкцию, которая включает десятки компонентов, а значит контроль качества здесь гораздо выше, чем в обычной электронике. Мало того, телефонам свойственно падать, испытывать перегрузки, и перепады температур. Неудивительно, что отдельные аппараты могут выйти из строя. Пожалуй, самой громкой историей за всё время считается отмена производства Galaxy Note 7. В 2016 году проблемы с аккумуляторами стоили Samsung 5 миллиардов долларов, которые пришлось заплатить за длительные исследования, ведь только анализ проблемы потребовал нанять дополнительно 700 инженеров по всему миру. Туда же включите отзыв и утилизацию выпущенных аппаратов.

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Кажется, история должна была многому научить южнокорейскую компанию, но на самом деле не всё так просто, ведь никто не может предусмотреть абсолютно всё, мало того, пользователь и сам может стать причиной необратимых изменений в любом из компонентов девайса. Сегодня в сети появилось видео, на котором запечатлено возгорание Samsung Galaxy J5 Prime, когда пламя перешло на владельца. Посмотреть видео можно по этому адресу. Как видите, всё случилось почти мгновенно, а владелец отделался лёгким испугом. Трубка лежала в наплечной сумке, ну, а судя по видео, телефон не подлежит восстановлению.

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Спустя несколько часов представители Samsung заявили, что просят пострадавшего связаться с сервисным центром для выяснения всех обстоятельств. Если выяснится, что телефон действительно бракованный, пользователь получит компенсацию, а компания сделает соответствующие выводы. Кстати, владелец рассказал, что у него обожжена рука, полностью сожжены ресницы, а огонь смог добраться до волос. Каких-либо проблем со здоровьем у него нет, но на этом информация оканчивается.

Напомним, Galaxy J5 Prime представляет собой достаточно старый девайс, вышедший в 2016 года. Он имеет дисплей на 5 дюймов с разрешением 1280х720 пикселей, процессор Snapdragon 617 и 3 Гб памяти. Накопитель на 32 Гб и двойную камеру 13+8 Мп. Вполне возможно, что пользователь заменил старый аккумулятор, который перестал держать заряд, но поставил не оригинал, а дешёвую подделку.