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В последнее время мы слышим всё меньше новостей о крупнейшем китайском производителе смартфонов HUAWEI. Не так давно состоялась пресс-конференция, в рамках которой нам рассказали о перспективах внедрения новой операционной системы HarmonyOS, но никакой информации о планах выпуска мобильных телефонов не было. Мало того, никто не говорит об опережающих темпах распространения технологии 5G и уже тем более о росте продаж. Судя по всему, похвастать китайцам просто нечем, а значит наиболее острые темы будут пока замалчиваться.

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Известно, что уже этой весной стартует официальная рассылка HarmonyOS на миллионы аппаратов по всему миру. Это значит, что выпуск EMUI 11 завершается. Больше не будет никаких сюрпризов, ведь список не подлежит коррекции, а новых имён там ждать не стоит. Десятки актуальных телефонов лишились права на последнюю прошивку на базе Android, но это не значит, что HUAWEI бросит владельцев популярных аппаратов на произвол судьбы. Инсайдеры заявляют, что все смартфоны, оснащённые CPU Kirin 710 и выше, будут в 2021 году обновлены до HarmonyOS. Дополнительным условием станет наличие 4 Гб оперативной памяти, но сегодня с этим проблем нет.

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Ниже наши читатели могут ознакомиться с финальным списком девайсов, которые официально получили, либо получат EMUI 11. В данном материале речь идёт исключительно об аппаратах HUAWEI. Всего в списке 25 моделей. Если вы ещё не получили новую прошивку, ожидайте её выхода к концу апреля. Именно на этот срок намечено завершение региональных (в том числе и российской) версий EMUI 11. Ознакомиться со списком неудачников, которые не могут претендовать на новую прошивку, можно в нашем материале.

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