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Ещё год назад никто не мог предположить, что угрозы HUAWEI о переходе на собственную операционную систему когда-либо будут воплощены в жизнь. Судя по всему, у китайцев просто не осталось выбора, ведь даже самая последняя версия прошивки EMUI 11 основана на Android 10, поскольку Google не разрешила использовать более новую версию мобильной ОС. В итоге уже в апреле состоится первый публичный тест HarmonyOS, который должен продемонстрировать потенциал китайской операционки.

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Из всего этого можно составить впечатление, что в настоящее время приоритеты HUAWEI сместились с создания EMUI 11 для актуальных телефонов в сторону тестирования ОС собственной разработки. Ещё несколько месяцев назад инсайдеры сообщали, что список поддерживаемых устройств для EMUI 11 будет огромен. 10 апреля ситуация кардинальным образом изменилась. Дело в том, что подозрения о том, что HUAWEI может оставить несколько десятков смартфонов без обновлений, ходили давно. Вот только всё это было на уровне слухов, в то время как теперь нет никаких сомнений, что разработка прошивки для указанных ниже аппаратов не ведётся.

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В более ранних источниках говорится, что некоторые из них (а может даже все) могут претендовать на HarmonyOS, но ни приблизительных сроков, ни даже намёков на тесты пока нет. Список неполный, поскольку есть ещё несколько десятков телефонов 2019 года, которые также потеряли доступ к обновлениям. Однако, в данном случае речь идёт о наиболее популярных девайсах, которые неплохо продавались, а некоторые из них можно встретить в магазинах даже сегодня. Ниже представлены как аппараты HUAWEI, так и Honor. Что любопытно, если первые ещё могут претендовать на HarmonyOS, то судьба последних крайне туманна, ведь после продажи суббренда, новые владельцы не делали по этому поводу никаких анонсов.

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