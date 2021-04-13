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Прежде чем переходить к основному материалу мы предлагаем вам ознакомиться со статистикой сложности добычи Эфириума, которая находится через один абзац. Увидели? Суть в том, что в последнее время вторая по популярности криптовалюта сильно подорожала. Если сравнивать с показателями начала 2020 года, когда она стоила 156 долларов, то рост просто огромный. Вот только вместе с этим самым ростом в шахтёрский бизнес пришли десятки, а может даже сотни тысяч майнеров. В данном случае неважно, сидят ли они на старой GeForce GRX 1660, или же наслаждаются мощью GeForce RTX 3080, ведь в результате процесс добычи сильно усложнился.

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За год сложность выросла на 300%, что стало настоящим антирекордом и не позволяет получать ожидаемую прибыль. Если вы купили видеокарту втридорога, желая отбить её в шахте, то у нас есть ещё более пессимистичные вести: уже завтра, 14 апреля стартует следующий этап перехода на новый алгоритм Ethereum 2.0. Хардфорк Berlin не станет критичным для майнинга, поскольку направлен на корректировку алгоритма, занимающегося расчётом комиссий в ходе проведения транзакции. Как это всё повлияет на доходность майнинга, ещё только предстоит узнать, а вот проблемы с газом (почитать больше о Gas) будут.

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Ясно, что недостатки текущей системы Proof-of-Work это не решит, но впереди ещё один Хардфорк – London, который стоит ожидать уже в июле, и вот уже он направлен на сжигание комиссии майнерам, что ощутимо повлияет на доходность. Переход на Proof-of-Stake пока только в планах. Эксперты полагают, что это случится тогда, когда Виталик Бутерин убедятся в готовности сети к переменам. Неясно, случится ли это в 2021 году, но даже летом мы сможем увидеть колоссальный отток майнеров.

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Кто-то полагает, что Эфириум прочно занимает позиции, а значит подобные волнения не повлияют на цену. Может и так, вот только ажиотаж на фоне опасений ещё никогда не приводил ни к чему хорошему. Аналитики пока настроены оптимистично, но нужно помнить, что эти самые аналитики постоянно путаются в показаниях, предлагая сотни различных сценариев развития событий. Какой из них сбудется, мы увидим уже скоро, ведь лето не за горами. Хотя, первые плоды решения Виталика Бутерина будут заметны уже через несколько дней.