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Наши постоянные читатели помнят, что в ходе проверки деклараций о доходах ряда украинских политиков выяснились любопытные подробности. Так, один из них заявил, что в его владении находится 18 000 ВТС (1.13 миллиарда долларов по курсу на утро 15 апреля), а другой ограничился более скромными 5328 ВТС. При этом первый видимо даже не подозревал, что в его руках сосредоточен такой капитал, отказавшись от своих же данных, сославшись на ошибку. Второй оказался настоящим провидцем, ведь ему ещё в 2009 году криптовалюта казалась перспективной, а все монеты были куплены по цене 1 доллара за единицу.

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В ходе нового интервью ещё одного значимого украинского политика выяснились не менее интересные подробности. Итак, депутат Верховной Рады Давид Арахамия рассказал, что много лет назад занимался бизнесом и решил принимать Биткоин в качестве оплаты за товары и услуги (видимо, продал один гамбургер). Именно тогда он стал владельцем 400 монеток, которые предусмотрительно положил на зашифрованный диск. Мало того, для защиты информации он зачем-то переименовал имя криптокошелька в «Точка.avi». Давид полагал, что в случае взлома хакеры решат, что перед ними видеофайл, что спасёт накопления политика от кражи.

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Что же, в итоге Давид перехитрил самого себя, ведь в ходе плановой чистки хранилища он случайно удалил все пересмотренные фильмы (очевидно, скачанные из торрентов), а вместе с ними и драгоценный файл кошелька. О пропаже стало известно в 2017 году, когда политик хотел продать Биткоины по 20 000 долларов, надеясь выручить за них 8 миллионов долларов. Отметим, что Давид не выглядит бедным человеком, и уж тем боле не сильно переживает о потере, хотя сегодня он мог бы выручить за свои монетки 25 миллионов долларов.

Кстати, политик коснулся депутатов, которые раскрыли принадлежащие им Биткоины. По его словам, в будущем их могут ожидать налоговые проверки, ведь скрыть подобные переводы публичным людям крайне сложно. Будем надеяться, что Давид пристально следит за более удачливыми владельцами криптовалюты, которые хранят свои цифровые кошельки в надёжных местах.