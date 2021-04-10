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В последнее время AMD всё неохотнее выпускает процессоры со встроенной графикой. Многие такое поведение называют ошибочным, ведь немалая часть пользователей предпочитает не тратить денег на видеокарту, ограничившись мощным процессором со встроенной графикой. Если посмотреть в сторону конкурента, то там в этом отношение всё прекрасно, ведь в свободном доступе есть камни на любой вкус. AMD же фактически провалила 4000-ю серию гибридных процессоров, поскольку все новые камни были отданы на откуп ОЕМ-производителей. Купить их можно, но цены куда выше рекомендованных.

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Точно такая же участь ждёт и новое поколение APU Ryzen 5000, построенных на новой архитектуре Zen 3. Кажется, что красным просто жалко продавать быстрые процессоры со встройкой. Может быть всё дело в дефиците полупроводников, а может перед нами очередная демонстрация неверной стратегии. В любом случае уже очень скоро всё изменится, ведь одна из следующих серий настольных процессоров сможет порадовать не только наличием скоростной памяти DDR5, но и встроенной графикой.

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Первое, что нужно знать: в конце 2021 года на рынок поступит обновлённое поколение процессоров на базе архитектуры Zen3+. Скорее всего, речь идёт о 6-нм техпроцессе, что позволит улучшить текущие показатели. В качестве маркетингового хода было решено назвать новое поколение Ryzen 6000-й серии. Следующее на очереди: Ryzen 7000, получившее официальное название Raphael, основанное на 5-нм техпроцессе и архитектуре Zen 4, которая также включает графический чип на базе продвинутой графики Navi 2.

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Когда это случится, можно только догадываться, ведь сегодня AMD неспособна насытить рынок достаточным количеством процессоров текущего поколения, а значит смысла в выходе ещё одной серии в условиях жёсткого дефицита нет. Скорее всего производитель вначале убедиться, что сможет поставить на рынок большую партию, хотя ребята из AMD никогда не отличались умением мыслить стратегически. Чего только стоит выход видеокарт Radeon RX 6000-й серии, тираж которых кажется настоящим издевательством над геймерами. Будем надеяться, что с Ryzen 7000 дела будут обстоять иначе, а руководство AMD сделает нужные выводы.