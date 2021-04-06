Xiaomi выпустила стабильную MIUI 12.5 на Android 11 для 50-ти актуальных смартфонов
Не так давно мы смогли получить доступ к большому списку из 51 актуального аппарата Xiaomi, претендующего на получение новой ОС Android 11. Уже много месяцев данная версия операционной системы находится на этапе тестирования, при этом первыми её начали получать флагманы типа Mi 10. Вначале планировалось выпустить её ещё зимой, но масштабные ошибки в MIUI 12 продемонстрировали несовместимость новой ОС и устаревшей прошивки. Возможно, именно поэтому было принято решение создавать Android 11 на MIUI 12.5.
реклама
Сегодня наши читатели могут ознакомиться с одной из версий предварительного списка смартфонов, которые участвуют в тестировании MIUI 12.5. Отметим, что все указанные аппараты были ранее подтверждены, однако не исключена вероятность, что некоторые из них могут быть отменены, либо будет принято решение увеличить список за счёт старых флагманов. Почти все из перечисленных ниже телефонов (а их 50) получат MIUI 12.5 на Android 11. Почти, потому что серия Redmi Note 7 обновится на основе Android 10.
На сегодня развёртывание новой прошивки стартовало в Китае и доступно для нескольких аппаратов. Изучить их, а также предполагаемое распределение телефонов по волнам можно в нашем материале. Скорее всего, Xiaomi будет придерживаться очерёдности. Однако не исключены некоторые сюрпризы, например, в число первых попал бюджетный Mi 9 SE, о котором нам вообще ничего не говорили. Телефон не значился в базах и никогда не участвовал в тестах, при этом получил сразу публичную стабилку. По срокам: ещё раз повторимся, что рассылка уже началась, но для большинства пользователей за пределами Китая обновление доберётся только к маю.
- Redmi K30 5G
- Mi Note 10 Lite
- Mi CC9/ Mi 9 Lite
- Redmi K40 Pro
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 8 Pro
- Mi 10
- Redmi K40
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi Note 8
- Mi 10T
- Redmi 9T
- Redmi Note 9 5G
- Mi 11
- Mi 10T Lite
- Mi 11
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Mi Note 10
- Mi Note 10 Pro
- Redmi Note 7
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 8T
- Redmi K30 Pro 5G
- Mi 9
- Mi 10 Ultra
- Mi 9Т Pro
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 9 4G
- Mi 9 Pro 5G
- Redmi K30S Ultra
- Mi 9 SE
- Mi 10 Pro
- Mi CC9e
- Mi 10T Pro
- Redmi K20
- Redmi K30 Ultra
- Mi 10S
- Redmi K30 Racing
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi 9
- Mi CC9 Pro
- Redmi Note 9T
- Redmi K30
- Mi 9Т
- Redmi K30i 5G
- Redmi 10X 5G
- Redmi 10X Pro 5G
- Mi 10 Lite
- Mi 11 Pro
- Mi 9 SE
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила