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Не так давно мы смогли получить доступ к большому списку из 51 актуального аппарата Xiaomi, претендующего на получение новой ОС Android 11. Уже много месяцев данная версия операционной системы находится на этапе тестирования, при этом первыми её начали получать флагманы типа Mi 10. Вначале планировалось выпустить её ещё зимой, но масштабные ошибки в MIUI 12 продемонстрировали несовместимость новой ОС и устаревшей прошивки. Возможно, именно поэтому было принято решение создавать Android 11 на MIUI 12.5.

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Сегодня наши читатели могут ознакомиться с одной из версий предварительного списка смартфонов, которые участвуют в тестировании MIUI 12.5. Отметим, что все указанные аппараты были ранее подтверждены, однако не исключена вероятность, что некоторые из них могут быть отменены, либо будет принято решение увеличить список за счёт старых флагманов. Почти все из перечисленных ниже телефонов (а их 50) получат MIUI 12.5 на Android 11. Почти, потому что серия Redmi Note 7 обновится на основе Android 10.

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На сегодня развёртывание новой прошивки стартовало в Китае и доступно для нескольких аппаратов. Изучить их, а также предполагаемое распределение телефонов по волнам можно в нашем материале. Скорее всего, Xiaomi будет придерживаться очерёдности. Однако не исключены некоторые сюрпризы, например, в число первых попал бюджетный Mi 9 SE, о котором нам вообще ничего не говорили. Телефон не значился в базах и никогда не участвовал в тестах, при этом получил сразу публичную стабилку. По срокам: ещё раз повторимся, что рассылка уже началась, но для большинства пользователей за пределами Китая обновление доберётся только к маю.

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