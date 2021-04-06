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Xiaomi выпустила стабильную MIUI 12.5 на Android 11 для 50-ти актуальных смартфонов

Изучаем полный список смартфонов Xiaomi, получивших первую стабилку на MIUI 12.5
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Не так давно мы смогли получить доступ к большому списку из 51 актуального аппарата Xiaomi, претендующего на получение новой ОС Android 11. Уже много месяцев данная версия операционной системы находится на этапе тестирования, при этом первыми её начали получать флагманы типа Mi 10. Вначале планировалось выпустить её ещё зимой, но масштабные ошибки в MIUI 12 продемонстрировали несовместимость новой ОС и устаревшей прошивки. Возможно, именно поэтому было принято решение создавать Android 11 на MIUI 12.5.

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Сегодня наши читатели могут ознакомиться с одной из версий предварительного списка смартфонов, которые участвуют в тестировании MIUI 12.5. Отметим, что все указанные аппараты были ранее подтверждены, однако не исключена вероятность, что некоторые из них могут быть отменены, либо будет принято решение увеличить список за счёт старых флагманов. Почти все из перечисленных ниже телефонов (а их 50) получат MIUI 12.5 на Android 11. Почти, потому что серия Redmi Note 7 обновится на основе Android 10.

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На сегодня развёртывание новой прошивки стартовало в Китае и доступно для нескольких аппаратов. Изучить их, а также предполагаемое распределение телефонов по волнам можно в нашем материале. Скорее всего, Xiaomi будет придерживаться очерёдности. Однако не исключены некоторые сюрпризы, например, в число первых попал бюджетный Mi 9 SE, о котором нам вообще ничего не говорили. Телефон не значился в базах и никогда не участвовал в тестах, при этом получил сразу публичную стабилку. По срокам: ещё раз повторимся, что рассылка уже началась, но для большинства пользователей за пределами Китая обновление доберётся только к маю. 

  1. Redmi K30 5G
  2. Mi Note 10 Lite
  3. Mi CC9/ Mi 9 Lite
  4. Redmi K40 Pro
  5. Redmi Note 7 Pro
  6. Redmi Note 8 Pro
  7. Mi 10
  8. Redmi K40
  9. Mi CC9 Meitu Edition
  10. Redmi Note 8
  11. Mi 10T
  12. Redmi 9T
  13. Redmi Note 9 5G
  14. Mi 11
  15. Mi 10T Lite
  16. Mi 11
  17. Redmi Note 9 Pro 5G
  18. Mi Note 10
  19. Mi Note 10 Pro
  20. Redmi Note 7
  21. Redmi Note 9S
  22. Redmi Note 8T
  23. Redmi K30 Pro 5G
  24. Mi 9
  25. Mi 10 Ultra
  26. Mi 9Т Pro
  27. Redmi K20 Pro
  28. Redmi Note 9 4G
  29. Mi 9 Pro 5G
  30. Redmi K30S Ultra
  31. Mi 9 SE
  32. Mi 10 Pro
  33. Mi CC9e
  34. Mi 10T Pro
  35. Redmi K20
  36. Redmi K30 Ultra
  37. Mi 10S
  38. Redmi K30 Racing
  39. Redmi Note 9 Pro
  40. Redmi 9
  41. Mi CC9 Pro
  42. Redmi Note 9T
  43. Redmi K30
  44. Mi 9Т
  45. Redmi K30i 5G
  46. Redmi 10X 5G
  47. Redmi 10X Pro 5G
  48. Mi 10 Lite
  49. Mi 11 Pro
  50. Mi 9 SE
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