Xiaomi начала развёртывание стабильной прошивки MIUI 12.5 – список и сроки выхода глобальной версии
Несколько месяцев назад Xiaomi полностью обновила график выхода прошивок. Руководство китайской компании провело большую презентацию, в рамках которой было рассказано о первых смартфонах, претендующих на получение MIUI 12.5. Традиционно, создание и рассылку было решено проводить в несколько этапов, которые в Xiaomi называют волнами. Посмотреть название этих аппаратов можно ниже. В первой волне 5 телефонов, а во второй уже 13.
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Уже на момент выхода официального перечня у инсайдеров появились вопросы, ведь по какой-то загадочной причине в списке не нашлось места ни флагманскому Redmi К20 Pro, ни серии К30, не говоря уже о новом Redmi К40 Pro, который может похвастать самым мощным процессором на рынке и продвинутой камерой. При этом Xiaomi почему-то решила включить во вторую волну бюджетный Redmi 9.
В качестве начала рассылки MIUI 12.5 значилась середина апреля, поэтому никто не ожидал, когда несколько дней назад обновление вышло на Mi 10 Ultra, а вчера на Mi 11. Как оказалось, всё самое странное ещё впереди, ведь сегодня в Китае началась рассылка официальной стабильной MIUI 12.5 на всеми забытый Mi 9 SE. Напомним, это сильно упрощённая версия флагманского Mi 9, которую со своим прототипом связывает только название, в остальном это недорогой компактный телефон без амбиций.
Инсайдеры уточняют, что ранее в списке первых двух волн Xiaomi не упоминала Mi 9 SE. Это значит, что обновление не только началось с опережением графика, но и может удивить нас, поскольку не исключены сюрпризы в виде других бюджетных аппаратов. Отметим, что смартфон получил не только последнюю версию прошивки, но и самую новую Android 11. Это тем более удивительно, что другие флагманы всё ещё работают на устаревшей Android 10, а планы по поводу развёртывания мобильной ОС указывают середину 2 квартала.
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Спустя несколько часов все прошивки появились в свободном доступе. Стоит учитывать, что это китайская версия, а значит в ней нет русского языка. Кроме того, она предназначена для рынка Поднебесной и не включает сервисов Google, без которых европейские пользователи уже не представляют своей жизни. Относительно первой волны известно, что она должна быть обновлена до конца апреля, в то время как вторая может затянуться до конца весны. Очевидно, что речь идёт о глобальных версиях, поскольку китайские уже начали выходить.
1 волна
- Mi 10 Pro
- 10T Pro
- 10T
- Mi 11
- Mi 10
2 волна
- Mi Note 10 Pro
- Redmi Note 9 Pro
- Mi 10 Lite 5G
- Mi 10T Lite
- Redmi 9
- Redmi Note 9
- POCO X3 NFC
- Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 9T
- POCO F2 Pro
- Note 10
- Redmi Note 9S
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