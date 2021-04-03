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За несколько дней до конца марта Xiaomi начала развёртывание новой прошивки MIUI 12.5, которая пока доступна на трёх мобильных телефонах: Mi 10 Ultra, Mi 11 и Mi 9 SE. Первые владельцы данных аппаратов начали получать обновление по воздуху, однако сама MIUI 12.5 пока доступна только на материковом Китае. Инсайдеры полагают, что уже в ближайшее время стартует рассылка глобальных образов для первых двух волн. Одновременно с этим началось обновление актуальных девайсов до новой ОС Android 11.

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Пока рассылка идёт неспешно, поскольку Xiaomi явно намерена совместить выход операционной системы с MIUI 12.5. Пока неясно, как это будет реализовано, ведь есть целый ряд телефонов, которые официально указаны графе поддержки новой прошивки, в то время как Android 10 им явно не светит. В качестве примера можно привести всю серию Redmi Note 7, включая версию с приставкой «Pro».

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Ниже находится полный список смартфонов, которые уже имеют первую стабильную версию Android 11. Всего таковых на данный момент 51 аппарат. Стоит учитывать, что инсайдеры уверяют о гораздо большем количестве телефонов, которые Xiaomi планирует обновить до новой операционки. Проблема в том, что мы пока не знаем, точны ли подобные сведения. Например, в листе ожидания значатся Mi 9T, Redmi Note 9, Poco M2 Pro и другие актуальные смартфоны, которые пока не получили и намёка на скорый выход бета-версии на Android 11.

Redmi K30 Pro Zoom Mi Note 10 Lite Mi Note 10 Pro Redmi K30 Redmi K30i 5G Blackshark 2 Mi 10 Pro Mi 10i Redmi Note 9 Pro Mi 9 SE Mi CC9 Poco F2 Pro Mi 10T Lite 5G Blackshark 3S Redmi K30S Ultra Redmi K20 Pro Redmi K30 Pro Mi 10T Mi 10 Blackshark 2 Pro Mi A3 Mi 9 Mi CC9 Pro Mi 9 Pro Redmi Note 9 Pro (Global) Redmi Note 8 Redmi 10X Pro Redmi K20 Redmi Note 8 Pro Mi 10 Lite Mi 10 Ultra Mi CC9 Meitu Edition Mi Note 10 Mi 10T Pro Mi 9 Pro 5G Redmi Note 9S Blackshark 3 Redmi K30 Ultra Redmi 9A Redmi 10X 4G Redmi Note 9 5G Redmi Note 9 Pro 5G Redmi Note 9 Power Mi 9 Lite Poco X2 Redmi 10X 5G Poco X3 NFC Redmi Note 9 4G Blackshark 3 Pro Redmi K30 5G Redmi Note 9T

Как уже было сказано выше, рассылка Android 11 будет происходить одновременно с MIUI 12.5. Старт должен начаться в середине апреля, в то время как для бюджетных аппаратов не ранее мая.