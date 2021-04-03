51 смартфон Xiaomi получил стабильную Android 11 на базе MIUI
За несколько дней до конца марта Xiaomi начала развёртывание новой прошивки MIUI 12.5, которая пока доступна на трёх мобильных телефонах: Mi 10 Ultra, Mi 11 и Mi 9 SE. Первые владельцы данных аппаратов начали получать обновление по воздуху, однако сама MIUI 12.5 пока доступна только на материковом Китае. Инсайдеры полагают, что уже в ближайшее время стартует рассылка глобальных образов для первых двух волн. Одновременно с этим началось обновление актуальных девайсов до новой ОС Android 11.
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Пока рассылка идёт неспешно, поскольку Xiaomi явно намерена совместить выход операционной системы с MIUI 12.5. Пока неясно, как это будет реализовано, ведь есть целый ряд телефонов, которые официально указаны графе поддержки новой прошивки, в то время как Android 10 им явно не светит. В качестве примера можно привести всю серию Redmi Note 7, включая версию с приставкой «Pro».
Ниже находится полный список смартфонов, которые уже имеют первую стабильную версию Android 11. Всего таковых на данный момент 51 аппарат. Стоит учитывать, что инсайдеры уверяют о гораздо большем количестве телефонов, которые Xiaomi планирует обновить до новой операционки. Проблема в том, что мы пока не знаем, точны ли подобные сведения. Например, в листе ожидания значатся Mi 9T, Redmi Note 9, Poco M2 Pro и другие актуальные смартфоны, которые пока не получили и намёка на скорый выход бета-версии на Android 11.
- Redmi K30 Pro Zoom
- Mi Note 10 Lite
- Mi Note 10 Pro
- Redmi K30
- Redmi K30i 5G
- Blackshark 2
- Mi 10 Pro
- Mi 10i
- Redmi Note 9 Pro
- Mi 9 SE
- Mi CC9
- Poco F2 Pro
- Mi 10T Lite 5G
- Blackshark 3S
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K20 Pro
- Redmi K30 Pro
- Mi 10T
- Mi 10
- Blackshark 2 Pro
- Mi A3
- Mi 9
- Mi CC9 Pro
- Mi 9 Pro
- Redmi Note 9 Pro (Global)
- Redmi Note 8
- Redmi 10X Pro
- Redmi K20
- Redmi Note 8 Pro
- Mi 10 Lite
- Mi 10 Ultra
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi Note 10
- Mi 10T Pro
- Mi 9 Pro 5G
- Redmi Note 9S
- Blackshark 3
- Redmi K30 Ultra
- Redmi 9A
- Redmi 10X 4G
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 9 Power
- Mi 9 Lite
- Poco X2
- Redmi 10X 5G
- Poco X3 NFC
- Redmi Note 9 4G
- Blackshark 3 Pro
- Redmi K30 5G
- Redmi Note 9T
Как уже было сказано выше, рассылка Android 11 будет происходить одновременно с MIUI 12.5. Старт должен начаться в середине апреля, в то время как для бюджетных аппаратов не ранее мая.
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