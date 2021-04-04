Майнеры столкнулись с падением доходов до 30% после роста цены Эфириума до $2000
Последние недели мы были свидетелями постоянных колебаний стоимости Эфириума. Вторая по популярности криптовалюта демонстрировала неуверенный рост и резкое падение, а эксперты то и дело выдвигали противоположные прогнозы. В пятницу 2 апреля Эфир стал набирать обороты, а в субботу побил абсолютный рекорд и достигал 2150 долларов. Мы знаем, что это больная тема для геймеров, но есть и хорошие новости, которые, как неудивительно, лежат на поверхности.
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Что обычно происходит, когда слишком много живых существ приходят на один закрытый ареол обитания? Голод, массовое вымирание, а у людей всё это сопровождается ещё и войнами. Сегодня Эфириум торгуется на отметке выше 2000 долларов и по всем законам логики должен быть крайне выгоден, вот только вместе с ростом цены произошло массовое увеличение майнеров. В данном случае мы не обладаем статистиком прироста в количественном эквиваленте, но это заметно по показателям добычи, которые упали ниже самых пессимистичных отметок.
Данные на середину марта
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Давайте ближе к сути: ферма на базе 8 видеокарт GeForce RTX 3060 Ti выдаёт 42.02 доллара в сутки. Если сравнить эти данные с серединой марта, то мы получим падение на 20% по эффективности добычи, но тогда цена Эфира достигала 1800 долларов, а значит реальные потери достигают 30%. В итоге одна такая видеокарта приносит за месяц всего 157 долларов, в то время как на 12 марта цифра достигала 195.5 доллара.
Текущие показатели
Ещё больше упала доходность GeForce RTX 3090. На 12 марта она достигала 101.51 доллара, а сегодня 81.59. Нетрудно посчитать разницу в 74 доллара в месяц (380-306) на одной видеокарте и колоссальные 590 долларов потери на всей ферме.
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Очевидно, что ширина канала добычи величина конечная и при увеличении числа майнеров каждый из них будет получать всё меньше. Рано или поздно их количество достигнет критической отметки, что приведёт к огромным потерям для большинства из них. Учтите, что далеко не все добывают монетки на домашней видеокарте, а немалая часть шахтёров купила фермы в кредит. Злорадствовать, предвкушая чужие поражения – это не самое правильное времяпрепровождение, но в данном случае каждый выбрал способ заработка самостоятельно. Вы ведь не сочувствуете Соросу, который при неудачных вложениях может потерять пару сотен миллионов долларов?
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