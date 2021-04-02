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В марте наблюдалось ощутимое снижение цены всех криптовалют. Некоторые эксперты уверяют, что всё дело в крупных институционалах, которые уже успели получить прибыль и стремительно избавлялись от Биткоинов. Отметим, что это стандартная ситуация, когда несколько крупных компаний раскачивают рынок, пытаясь продать акции дороже, а после купить их снова, но уже дешевле. На этом фоне наблюдалось резкое снижение доходности Эфириума, поскольку начать майнить эту криптовалюту проще всего.

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Шахтёру достаточно одной видеокарты с 6 Гб и выше видеопамяти. Настройки можно оставить стандартными, получая небольшое количество монеток во время работы с текстовыми документами или сна. Это не сделает вас миллионером, но многим даже это кажется куда лучше, чем ничего. Вполне возможно, что в ближайшее время доходы домашних ферм увеличатся, ведь сегодня Эфириум снова пробил 2000 долларов, устремившись вверх.

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Эксперты полагают, что это может быть связано с решением Visa начать приём оплаты при помощи блокчейна Ethereum. Первая транзакция успешно совершена, а вывод осуществлялся в долларах, при этом Visa планирует создать собственную тесно интегрированную с банковским сектором систему для покупки и продажи криптовалюты.

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Напомним, в марте прошлого года курс Эфира опускался до 86 долларов, что стало настоящим антирекордом. За год держатели криптовалюты умудрились разбогатеть на 1500%, что, как правило, характерно для менее известных альткоинов. Аналитики поясняют высокий рост Эфириума за счёт постоянно дорожающего Биткоина, который сегодня кратковременно поднимался выше 60 000 долларов. Если рост продолжится и дальше, обе криптовалюты способны достичь новых рекордных показателей уже в ближайшее время.