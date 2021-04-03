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Сегодня так называемые лутбоксы стали одним из самых постыдных явлений современных видеоигр. Одновременно с этим они остаются одним из самых стабильных и растущих видов заработков для крупных студий. Обычно мотивация к покупке лутбокса выглядит так: геймеру создаются тепличные условия в первые дни или часы, проведённые в игре. Затем условия резко ухудшаются, а сам геймер сталкивается с более сильными врагами, а добыча ресурсов обходится в разы сложнее. Мало того, в некоторых проектах есть риск потерять все дары разработчиков, что вынуждает геймеров искать выход из создавшейся ситуации. В некоторых играх есть различные премиальные аккаунты, дающие некоторое преимущество, но самым действенным способом кажется именно сундук с неведомыми сокровищами, получить которые можно с определённым шансом.

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И вот здесь и кроется одна из проблем. Если бы разработчики указывали шанс в процентном соотношении, то в большинстве случаев вообще никто не стал бы покупать эти самые лутбоксы. Однако дела обстоят так, что реальных способов узнать вероятность выпадения ценных предметов нет. Всё это и многое другие по мнению некоторых учёных, не просто похоже на азартную игру, а является одной из её разновидностей. Правительства многих стран планируют ограничить разработчиков, но пока жёстких шагов не предпринимается. Вполне возможно, после текущего исследования всё изменится.

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В ходе долговременного исследования учёные университетов Плимута и Вулверхэмптона приравняли лутбоксы к азартным играм. По их мнению, проблема гораздо шире, чем кажется, ведь ящики вызывают сильную зависимость. Сообщается, что 95% всех геймеров тратят на лутбоксы около 30 долларов в месяц. При этом вклад большинства в общую копилку от продажи лутбоксов составляет всего 5%. Но есть и наиболее зависимые игроки, для которых игра стала смыслом жизни. Они тратят на ящики со случайными богатствами 100 долларов и больше и считаются наиболее проблемной частью сообщества игроков.

По мнению учёных, в эту категорию входят наименее защищённые слои населения: безработные, подростки и дети. При этом общий интеллектуальный уровень этих 5% невысокий, а образование среднее. Стоит учитывать, что безработные могут делать выбор в силу своего возраста, а вот дети и подростки склонны верить значимым для них авторитетам и часто поддаются влиянию извне.

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Исследование обширное и описать его в рамках небольшого материала сложно. Полный текст ищите по ссылке, но суть в том, что подобные выводы идут вразрез с утверждениями разработчиков игр, которые упрямо не хотят ничего менять. Они будут до последнего сопротивляться, хотя в Великобритании ситуация меняется, ведь парламент этой страны стал инициатором нескольких подобных исследований и будет решать судьбу лубтоксов в стране по итогам выводов, которые сделают специалисты. К счастью, любой здравый человек понимает, что лютбокс – это лотерея, в которой выигрывают только их создатели.