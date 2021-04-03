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Современная система образования построена на многовековом опыте и стала такой, как сегодня только потому, что это единственный верный путь для человека стать специалистом в каком-либо деле. Для получения инженерной или любой высокооплачиваемой работы нужно после окончания школы поступить в колледж или университет. Степень бакалавра позволяет вам считаться специалистом, открывая множество деверей, а многие крупные предприятия отбирают сотрудников ещё на этапе учёбы, поскольку талантливые и профессиональные работники ценятся гораздо больше тех, которые просто хочет просидеть на одном месте до пенсии.

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Возможно, когда-нибудь такой подход станет реальным и для отечественных работодателей, но в данном случае речь о западном рынке труда. Известно, что на заводах Tesla платят больше, чем на аналогичных предприятиях автомобильной промышленности. Илон Маск несколько лет субсидировал свою компанию надеясь вывести её на безубыточность. В 2020 году это случилось, а впереди ещё множество непокорённых вершин.

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В 2020 года в Техасе стартовала стройка мегафабрики в Техасе, известной как Gigafactory. Она должна позволить Tesla увеличить отгрузки автомобилей, но сможет начать производство только к концу 2021 года. Уже сегодня предприятие ищет сотрудников. Дело в том, что за короткий срок нужно нанять 10 000 человек, в число которых входят как высококвалифицированные специалисты, так и обычные работяги, контролёры и управляющий погрузчиками персонал. Ну а поскольку сегодня весь мир столкнулся с дефицитом хороших инженеров, найти достаточное количество трудящихся крайне сложно.

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На этом фоне Илон Маск разместил на своей странице призыв к обычным американцам присоединяться к проекту. По его словам, работников ждут чуть ли не парниковые условия: 5 минут до аэропорта и 15 до центра города, при этом завод расположен в живописном месте на реке Колорадо. Ну а условия приёма просто фантастические: не нужно вообще никакого высшего образования, ведь достаточно средней школы. Мало того, Tesla ведёт переговоры с колледжами, что позволит рабочим учиться без отрыва от производства. Судя по всему, речь идёт о дистанционном курсе, но об этом в источнике нет никакой информации.

Известно, что на фабрике в Техасе будет выпускаться долгожданный пикап Cybertruck и грузовик Tesla Semi. Кроме того, там стартует производство популярных Model 3 и Model Y, которые будут продаваться на территории США.