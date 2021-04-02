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Японские магазины вернули в продажу прокаченную видеокарту GeForce GT 1030 с функцией разгона

Старая видеокарта вернулась, но цена на неё немного подросла
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Ситуация с доступностью графических процессоров критическая. Сегодня впервые за последние 20 дней Эфириум снова приблизился к преодолению собственного рекорда. Краткосрочно популярная криптовалюта поднималась выше 2060 долларов, а сейчас замерла в ожидании дальнейших действий крупных держателей цифровых денег. Аналитики снова полны оптимизма приветствуя рост котировок криптовалюты. Некоторые уверены, что Эфириум продолжит набирать вес, поскольку сейчас мы стали свидетелями начала сезона альткоинов, который может продлиться какое-то время. 

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Всё это интересно с точки зрения дохода, но совсем печально слушать тем, кто ещё не потерял надежду хотя бы к концу года купить себе скоростную видеокарту. Что же, если судить по косвенным признакам, то многие поставщики не видят улучшений, а значит перспективы крайне туманны. Очередным подтверждением пессимистичных настроений стала крупная партия видеокарт GeForce GT 1030, поступившая в японские розничные сети. Напомним, перед нами крайне бюджетная модель, которая уступает по производительность даже современным интегрированным графическим чипам. Например, новой графике UHD 750 на процессорах 11-го поколения Rocket Lake-S.

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Видеокарта произведена Gigabyte и имеет необычную для такого товара маркировку Ultra Durable. Это значит, что внутри используются долговечные детали, гарантирующие долгий срок жизни продукта. Что ещё любопытнее, видеокарта имеет встроенный режим разгона, позволяющий поднять тактовые частоты со штатных 1151 МГц до 1177 МГц, а также в режиме буста с 1379 МГц до поистине невероятных 1417 МГц. 

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Эксперты полагают, что на складах NVIDIA пылится огромное множество подобных графических чипов. Всё дело в том, что при производстве быстрых видеокарт всегда есть отбраковка. Брак с флагманов идёт на середняки, а с моделей middle-класса – на бюджетные карточки. Именно с этим связано то, что NVIDIA так долго оттягивает выпуск недорогих моделей, поскольку гораздо выгоднее набрать на них отбраковки, чем тратить на какие-то там GeForce RTX 3050 хорошие чипы. Поскольку производство GeForce GT 1030 никогда не было массовым в текущих условиях такие GPU могут быть успешно возрождены и пущены в ход. Сегодня японские магазины продают старую карту за 100 долларов без налогов, хотя в 2017 году её мало-то хотел брать за 80. 

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