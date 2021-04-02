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Если вы когда-либо покупали недорогой компьютер, позволяющий не только работать с офисными программами, но и запускать современные игры, то должны знать о преимуществах процессоров AMD, включающих скоростную интегрированную графику. Они не способны полностью заменить дискретную видеокарту, но для тех, кто не причисляет себя к бескомпромиссным геймерам, могут стать отличным решением. Особенно спрос на подобную продукцию увеличился после резкого подорожания видеокарт для настольных компьютеров. Отметим, что в последние годы заметны усилия Intel, пытающейся догнать и перегнать красных за счёт новых графических чипов, имеющих много общего с дискретным решением Xe DG1.

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Наиболее сильный удар по позиции AMD должна была нанести графика UHD 750 (Xe-LP), интегрированная в процессоры 11-го поколения Rocket Lake-S. Представители Intel делали особый упор на высокую производительность, говоря о немалом приросте fps не только в синтетике, но и в реальных играх. Ниже можно посмотреть сравнительный анализ интегрированной графики UHD 630 (10-е поколение) и UHD 750. Результаты весьма показательны.

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Что любопытно, в данном случае система работает на непубличном драйвере, который создали производители материнских плат. Он не может считаться конечным, поэтому теоретически производительность новых видеокарт может быть ещё выше, вот только это выше пока недоступно от слова совсем. Дело в том, что уже прошло три дня после начала продажи новых процессоров, а официального драйвера от Intel нет. В ходе обращения к представителям синей команды выяснилось, что они просто забыли выпустить драйвер, но активно работают над его публичной версией, которая должна выйти в течение недели.

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Всем, кто уже купил новый процессор и не имеет дискретной видеокарты эксперты советуют пока скачать драйвер с сайта производителя вашей материнской платы. Он работает неплохо, но точных данных об его стабильности пока нет. Такое положение можно объяснить тем, что большинство геймеров всё же полагается на отдельные видеокарты, но это не значит, что можно забывать о бюджетных любителях компьютерных игр.