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Вчера в продажу по всему миру поступили новые процессоры Intel 11-го поколения. Мы уже писали о высоких ценах в РФ, которые стали неприятным сюрпризом для тех, кто планировал взять скоростной камешек на старте. Одновременно с этим появились тесты, которые, как это часто бывает, снова разделили мир на синих и красных. Удивительно, но обе команды оказались правы, ведь на самом деле всё дело не в процессорах и даже не в памяти и других компонентах, а видеокарте. Давайте поговорим об этом подробнее.

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У нас есть два теста процессоров, каждый из которых проводился в игре Borderlands 3. Что любопытно, все настройки идентичны, включая разрешение дисплея. А вот выводы разнятся, что вызывает немалые подозрения. В первом случае однозначную победу одержало новое поколение Intel, а во втором безоговорочно лидирует AMD. В таких ситуациях фанаты красного и синего лагерей тут де обвиняют ресурсы в продажности, заявляя, что они были куплены той или иной стороной, а значит доверять результатам невозможно. В пример тут же приводятся противоположные тесты, что вызывает конфликты и постоянные противостояния.

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Сегодня ответ лежит на поверхности, тест ComputerBase (выше) основан на видеокарте GeForce RTX 3080, в то время как Igorslab использовал Radeon RX 6900 XT. Разница настолько велика, что позволяет говорить о полной победе той или иной стороны в противостоянии на рынке. Какая в таком случае правильная комплектация? Ответа на этот вопрос нет, ведь теперь геймерам придётся учитывать ещё один параметр при покупке нового системного блока.

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Если вы взяли процессор Intel, то лучше обратить внимание на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии, а вот с процессорами Ryzen 5000-й серии, стоит покупать исключительно Radeon RX 6000-й серии. Ситуация выглядит странно, но эксперты предлагают не паниковать раньше времени. Так, в данном случае виновницей может быть функция Resizable BAR, которая вчера активировалась на видеокартах зелёной команды, либо что-то другое. Скорее всего несправедливость будет устранена, а значит вскоре абсолютно во всех тестах Ryzen 9 5950Х снова займёт место лидера, как бы больно это не звучало для фанатов Intel.

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