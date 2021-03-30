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Сегодня тот самый день, когда в продаже появилось новое поколение процессоров Intel, известное также под названием Rocket Lake-S. На этот раз ожидания геймеров и энтузиастов были как никогда высокими, поскольку нам обещали большой прорыв. Главной задачей новых камней было сокращение расстояния между Intel и AMD в первую очередь в играх, поскольку догонять красных в рабочих задачах будет уже двенадцатое поколение Alder Lake-S.

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Западные магазины уже получили новенькие камешки, в то время как российская розница пока бездействует. Однако это не значит, что процессоры купить негде. На помощь приходит Регард, который готов порадовать нас чуть ли всей доступной линейкой. Давайте кратко изучим цены, ведь это самое главное, на что обращает внимание большинство покупателей.

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Core i5-10600K против Core i5-11600K. Как видите, первый стоит 20770 рублей, в то время как второй заметно дороже и продаётся за 26 400. Обсуждать реальную производительность обоих камней пока рано, а вот разница в тактовой частоте всего 100 МГц, что явно мало для такого роста цены.

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Core i7-10700KF против Core i7-11700KF. Если в первом случае мы имеем разницу в 4 тысячи рублей, то здесь у нас 29 430 против 42 100. Цена кажется невероятной, но таковы реалии. Многие хотят купить новый скоростной камень здесь и сейчас. Видимо, некоторых энтузиастов не смущает стоимость, а значит нет никакого повода отказывать себе в получении сверхдоходов.

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Core i9-10900K против Core i9-11900K. Сравнение немного некорректно, поскольку в первом случае коробочная версия, в то время как во втором у нас ОЕМ-поставка. Но даже это ни на что не влияет, ведь разница в цене огромна: 46 090 против 60 300. В данном случае мы фиксируем настоящий рекорд, ведь новинка обходит старый процессор на 14 000 рублей.

Ясно, что через несколько недель цены придут в порядок, но пока говорить о демократизации розницы преждевременно. К сожалению, предыдущее поколение так и не подешевело, что станет неприятным сюрпризом для тех, кто хотел получить скоростной процессор с большой скидкой, как это случается обычно.