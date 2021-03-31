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NVIDIA увеличила производительность видеокарт GeForce RTX 3000 на 9% за счёт функции Resizable BAR

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Впервые о технологии Smart Access Memory (SAM) заговорили представители AMD. На тот момент о методике было вообще ничего не известно, но прирост в 5-8% на ровном месте поражал умы экспертов всех мастей. Дело в том, что для получения буста геймеру фактически ничего не нужно было делать. Было достаточно купить видеокарту Radeon RX 6000 и процессор Ryzen 5000. Спустя какое-то время о собственных разработках во всеуслышание объявили Intel и NVIDIA, а результатом стала интеграция функции Resizable BAR в несколько поколений процессоров и некоторые видеокарты.

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Вчера появилась информация, что в рамках нового драйвера NVIDIA внедряет полную поддержку технологии Resizable BAR для всех видеокарт, созданных на архитектуре Ampere. Что важно, на этот раз владельцам не нужно обновлять BIOS, не придётся заходить в тонкие настройки, активируя те или иные переключатели. Всё крайне просто, ведь необходимые инструменты уже включены в драйвер. 

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Согласно первым игровым тестам, прирост производительности поражает, достигая 10% в некоторых проектах. Стоит отметить, что некоторые видеокарты справляются с задачей хуже, другие – лучше. К примеру, GeForce RTX 3080 получила средний буст в 9%, а в некоторых случаях увеличение кадров в секунду доходит до 12%, что ставит её на один уровень с более дорогой RTX 3090. 

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Что любопытно, хуже всего Resizable BAR показывает в Cyberpunk 2077. Неясно, связано ли это с ужасной оптимизацией игры, ведь даже после патча 1.2 она продолжает оставаться нестабильной, а главные проблемы пока не решены. Одновременно с этим стоит констатировать ощутимый прирост в F1 2020, которая демонстрирует уже указанные выше 12%. К сожалению, в данный момент далеко не все игры поддерживают новую технологию, однако представители NVIDIA уверяют, что вскоре таковых станет куда больше. С полным списком актуальных игр с рабочим Resizable BAR наши читатели могут ознакомиться ниже. Драйвер вышел 30 марта.  

  1. Gears 5
  2. Watch Dogs Legion
  3. Godfall
  4. Red Dead Redemption 2
  5. Assassin’s Creed Valhalla
  6. Cyberpunk 2077
  7. Control
  8. Hitman 2
  9. Horizon Zero Dawn
  10. F1 2020
  11. Hitman 3
  12. DIRT 5
  13. Metro Exodus
  14. Borderlands 3
  15. Death Stranding
  16. Forza Horizon 4
  17. Battlefield V
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