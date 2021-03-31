NVIDIA увеличила производительность видеокарт GeForce RTX 3000 на 9% за счёт функции Resizable BAR
Впервые о технологии Smart Access Memory (SAM) заговорили представители AMD. На тот момент о методике было вообще ничего не известно, но прирост в 5-8% на ровном месте поражал умы экспертов всех мастей. Дело в том, что для получения буста геймеру фактически ничего не нужно было делать. Было достаточно купить видеокарту Radeon RX 6000 и процессор Ryzen 5000. Спустя какое-то время о собственных разработках во всеуслышание объявили Intel и NVIDIA, а результатом стала интеграция функции Resizable BAR в несколько поколений процессоров и некоторые видеокарты.
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Вчера появилась информация, что в рамках нового драйвера NVIDIA внедряет полную поддержку технологии Resizable BAR для всех видеокарт, созданных на архитектуре Ampere. Что важно, на этот раз владельцам не нужно обновлять BIOS, не придётся заходить в тонкие настройки, активируя те или иные переключатели. Всё крайне просто, ведь необходимые инструменты уже включены в драйвер.
Согласно первым игровым тестам, прирост производительности поражает, достигая 10% в некоторых проектах. Стоит отметить, что некоторые видеокарты справляются с задачей хуже, другие – лучше. К примеру, GeForce RTX 3080 получила средний буст в 9%, а в некоторых случаях увеличение кадров в секунду доходит до 12%, что ставит её на один уровень с более дорогой RTX 3090.
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Что любопытно, хуже всего Resizable BAR показывает в Cyberpunk 2077. Неясно, связано ли это с ужасной оптимизацией игры, ведь даже после патча 1.2 она продолжает оставаться нестабильной, а главные проблемы пока не решены. Одновременно с этим стоит констатировать ощутимый прирост в F1 2020, которая демонстрирует уже указанные выше 12%. К сожалению, в данный момент далеко не все игры поддерживают новую технологию, однако представители NVIDIA уверяют, что вскоре таковых станет куда больше. С полным списком актуальных игр с рабочим Resizable BAR наши читатели могут ознакомиться ниже. Драйвер вышел 30 марта.
- Gears 5
- Watch Dogs Legion
- Godfall
- Red Dead Redemption 2
- Assassin’s Creed Valhalla
- Cyberpunk 2077
- Control
- Hitman 2
- Horizon Zero Dawn
- F1 2020
- Hitman 3
- DIRT 5
- Metro Exodus
- Borderlands 3
- Death Stranding
- Forza Horizon 4
- Battlefield V
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