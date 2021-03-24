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Илон Маск считает инвестиции в Биткоин безрассудством, но начал принимать оплату за автомобили в BTC

Теперь купить Tesla можно и за Биткоин
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Илон Маск имеет весьма необычную репутацию. С одной стороны – ему прощают глупые и откровенно бредовые высказывания, с другой – считают его чуть ли не иконой и гуру бизнеса. Неясно, как всё это может совмещаться в голове фанатов миллиардера, но ежедневно миллионы пользователей ждут сообщений Илона в Твиттере, старательно обсуждая каждый аспект высказанной мысли. А иногда для изучения смысла твитов собираются продвинутые интернет-сыщики, углубляясь в дебри истории и искусства. 

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В последнее время Илон Маск уделяет много внимания криптовалютам. Чего только стоит покупка для сына X Æ A-12 целой горы Догикоинов, а также инвестирование 1.5 миллиарда долларов в Биткоин. Как оказалось, на самом деле Илон Маск не испытывает к криптовалютам особой любви, считая их даже менее полезными, чем сбережения в денежных средствах. Что до гигантской инвестиции, то он признался, что подобные решения не принимаются единолично, а иногда они противоречат его взгляду, поскольку Илон считает покупку Биткоина безрассудством.

Несмотря на всё это, сегодня Илон Маск сообщил о том, что жители США могут купить автомобили Tesla за Биткоины. Все разрешения получены, а сама компания не планирует выводить криптовалюту, желая накапливать её на своём счету. Покупателям из других стран откроют такую возможность уже в этом году. На этом фоне стоимость Биткоина выросла более чем на 1700 долларов и продолжает стабильно повышаться.
 
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