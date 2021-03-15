Илон Маск снова вспомнил о Догикоине, написав два непонятных сообщения в Твиттере
Одним из излюбленных занятий Илона Маска является написание странных сообщений в Твиттере. Он часто заигрывает с читателями, а его слова носят иносказательной характер. Порой вообще неясно, что он имел в виду, и имеют ли высказывания кумира миллионов хоть какой-то смысл. Отметим, что до тех пор, пока ему никто не запретит заниматься подобной практикой, он ничего менять не планирует. Сам Илон Маск неоднократно заявлял, что ему нравится обратная связь, а тем более неоднозначный отклик на его слова.
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Можно с уверенностью сказать, что все наиболее странные фразы Илон Маск приберегает для Догикоина. Помните, как в январе с его лёгкой руки малоизвестная мемная криптовалюта подросла в 10 раз? Миллиардер не раз говорил, что это его любимая криптовалюта, мало того, за ней будущее, а все люди рано или поздно перейдут на Догикоин. После этого он купил своему сыну X Æ A-12 неизвестное количество криптовалюты, уверяя, что будущее малыша обеспечено.
Несколько дней назад после непродолжительного затишья Илон Маск заявил, что планирует купить Сиба-ину. В данном случае неясно, имеет ли он ввиду породу собак или Догикоин, символом которого и является Сиба-ину. Ну а последнее сообщение стало настолько запутанным, что о нём не решились написать ни в одном новостном агентстве (если и решились, то нам такие не известны).
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Поняли что-нибудь? Смысл таков: в древнем Риме самая яркая звезда на небе (Сириус) называлась словом «Canicula». Что любопытно, это слово также имело перевод «Маленькая собачка». Ну а в период между 21 июля и 15 августа называли «Dies caniculares», что переводится как собачьи дни. Поскольку на это время приходятся наиболее жаркие дни в году, то за этим временем закрепилось слово каникулы.
Если у вас есть другое объяснение подобного сообщения, пишите его в комментариях. Мы же, со своей стороны, ожидаем от Илона Маска новых сюрпризов, ведь он явно не остановится, а значит экспертам и сыщикам всех мастей придётся поработать.
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