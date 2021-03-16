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Слухи о появлении бюджетной видеокарты GeForce RTX 3050 появились несколько месяцев назад. На тот момент у нас не было ни тестов, ни даже кратких технических характеристик, а значит сделать выводы о производительности было нереально. Сегодня первая такая карта засветилась в составе нового ноутбука Samsung. В качестве процессора выступал ещё не поступивший в продажу 11400H. Его способности нас с вами мало волнуют, поэтому перейдём к самой видеокарте.

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Сегодня у нас есть возможность оценить результаты самого бюджетного графического чипа поколения Ampere в тесте Geekbench 5. Эксперты полагают, что конечный результат может измениться, поскольку перед нами сырая версия драйверов. Кроме того, бенчмарк мог неверно интерпретировать некоторые показатели, а вот технические характеристики вызывают интерес.

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Так, новинка получит всё те же 4 Гб видеопамяти, что и текущее поколение. Мобильная версия работает на базе 2048 ядер CUDA, что ровно в 2 раза меньше, чем есть у такого же мобильного графического чипа GeForce RTX 3060. Это значит, что производительность новинки будет как минимум на 50% ниже, хотя здесь стоит учитывать ещё и количество памяти, которой в 3 раза меньше.

Ясно, что перед нами видеокарта начального уровня, но решение, сделать её столь урезанной, вызывает удивление, ведь даже более мощная GeForce RTX 3060 справляется не со всеми играми в 1080р. Для кого в таком случае предназначается данный графический процессор? Судя по всему, он станет уделом крайне бюджетных сборок, поскольку рекомендовать его для чего-то иного сложно. Что любопытно, есть информация о появлении на данной видеокарте трассировки лучей. Оставим последнее заявление в качество юмористического отступления, ведь эта технология способна поставить на колени даже более мощные и дорогие видеокарты.