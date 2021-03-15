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Владелец криптовалюты потерял 7 миллионов рублей из-за ошибки на бирже

Очевидное-невероятное, или как потерять 7 миллионов на пустом месте
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Сегодня мы уже сообщали нашим читателям о резком падении котировок Биткоина. На тот момент не было никаких данных, относительно такого поведения первых цифровых денег, и только к вечеру эксперты предположили, что дело в подготовке законопроекта индийским правительством. Если кратко: то уже вскоре может быть введена уголовная ответственность за добычу, покупку и другие способы получения и хранения криптовалют. Если подобное решение будет проведено, то это грозит масштабным исходом из страны майнеров, которые опасаются потерять не только накопления, но и фермы. 

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Как видите, Биткоин нестабилен, а его падение может опустошить карманы счастливых владельцев. Что любопытно, всегда есть вариант стать баснословно богатым, хотя, это только кажется таким простым делом на первый взгляд. Простой пример: вы участвовали в развитии нового токена My Neighbor Alice, который сегодня появился на популярной криптобирже Binance. В момент своего выхода он стоил 0.1 доллар, но уже через некоторое время вырос до 60 долларов или в 6000 раз (60 000%). 

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В таких ситуациях всегда есть победители и проигравшие. Первые – купили токен за минимальную стоимость, а вторые взяли его на пике. Одним из тех, кто мог стать миллионером, оказался неизвестный держатель криптовалюты. Он хотел продать 4 тысячи токенов в тот момент, когда их стоимость достигала 31.5 доллара. Вот только система некорректно обработала его запрос (проблема в отсутствии покупателей и низкой ликвидности монеты). 

Результатом стало то, что вместо 31.5 доллара биржа заплатила ему 8.5 доллара за монету. В итоге вместо положенных ему 126 тысяч долларов (9 миллионов рублей) ему выдали всего 33 500 $ (2.45 миллиона рублей). Ясно, что ещё утром неизвестный криптодержатель не имел и этого, но потеря почти 7 миллионов рублей явно не показалась ему весёлой прогулкой.
 
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