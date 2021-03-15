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В последнее время на рынке криптовалют творится какая-то чехарда. Обычно мы называем это «Американскими горками», но сейчас у нас просто какие-то бешеные скачки, где у лошади закрыты глаза, а наездник сидит задом на перёд. Обычно в таких ситуациях появляются эксперты, которые связывают подорожание или падение с какими-то ключевыми факторами. Например, Илон Маск мог написать очередное бредовое сообщение в Твиттер. Или крупный финансист выдал важный прогноз.

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Чаще всего проблема кроется в так называемых Китах, которые владеют большим количеством криптовалюты, понижая и повышая её курс путём крупных переводов. Эксперты описывают это следующим образом: когда Биткоин приближается к своему психологическому максимуму, Киты массово продают криптовалюту. Это провоцирует криптохомяков (так называют тех, кто не разбирается в цифровых финансовых вопросах, слушая рекомендации Илона Маска и компании), которые начинают хаотично выводить монеты, опасаясь за свои вложения. Киты ничего не теряют, ведь они вывели деньги по максимально высокой цене, а криптохомяки лишаются части монет. В какой-то момент цена Биткоина доходит до своего минимума, а значит пора выкупать скопившуюся на биржах криптовалюту. Это неминуемо приводит к росту стоимости цифровых денег, а после всё повторяется по кругу.

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Сегодня Биткоин снова штормит. Что любопытно, ещё вчера он стоил 60 тысяч долларов, в то время как на момент написания данного материала упал на 4 тысячи долларов. Как обычно, следом потянулись и другие криптовалюты. Пояснений от экспертов не было. Если вам нечем заняться, можно почитать о знаменитостях, уже успевших стать вкладчиками пирамиды МММ валюты будущего, надёжность которой также прочна, как знаменитый Биг Бен. Подчеркнём, что данных о крупных движениях на рынке криптовалюты не поступало, а значит назвать причины резкого удешевления мы не можем.