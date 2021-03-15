Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последнее время мы всё чаще слышим о появлении новых прошивок для смартфонов Xiaomi. Китайская компания представила новую стратегию развития экосистемы MIUI, предполагающую выход прошивки следующего поколения для 22 наиболее актуальных смартфонов. Сообщается, что рассылка новой версии начнётся в самое ближайшее время, ну а первые счастливчики в Китае уже могут изучить те или иные особенности MIUI 12.5.

реклама

Одновременно с этим стартовала финальная фаза тестирования и новой версии операционки Android 11. Сегодня мы можем констатировать, что перед нами окончательный список, а значит все телефоны, которые здесь не указаны, с почти 100% вероятностью окажутся лишены доступа к новой ОС. Что любопытно, это не приговор, ведь прошивка MIUI 12.5 будет работать как на Android 11, так и на Android 10. Для примера здесь можно назвать серию Redmi Note 7, которая слишком стара для новой операционной системы.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много Цены на видеокарты пошли круто вниз Еще одна топ видяха с мегаскидкой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Ниже можно ознакомиться с полным списком актуальных смартфонов. Отметим, что по большей части это инсайдерская информация, поскольку Xiaomi не даёт официальных комментариев на эту тему. Данные можно назвать достоверными хотя бы потому, что почти все указанные в списке аппараты имеют либо стабильный образ, либо принимают участие в бета-тестировании прошивки.

Большая часть, включая все флагманы последних лет, уже вот-вот начнут получать обновление, а некоторые получили его ещё зимой. Перед нами 56 смартфонов, часть из которых клоны, но в данном случае нам важен сам список, а не общее количество, поскольку официальная версия перечня будет отличаться, предназначаясь для отдельных регионов. К примеру, Redmi K20 имеют только китайскую и глобальную прошивку, в то время как Mi 9T не фигурирует в китайских еженедельных образах.

Redmi 9A Mi 10 Lite Mi 10T Pro Poco M2 Pro Mi 9 SE Redmi K30 5G Redmi Note 9 Power Poco X2 Redmi K30 Redmi K30S Ultra Redmi Note 9 Pro 5G Blackshark 3S Poco F2 Pro Redmi Note 9 Pro Mi 10 Redmi Note 8 Blackshark 3 Mi Note 10 Mi 9 Lite Redmi K20 Pro Redmi Note 8T Redmi Note 9T Mi 10 Ultra Mi CC9 Meitu Edition Redmi 10X 4G Mi 9 Pro 5G Poco M2 Mi Note 10 Pro Blackshark 3 Pro Mi 10 Pro Redmi 9 Mi 10T Redmi Note 9 5G Redmi 10X 5G Blackshark 2 Pro Redmi Note 9 Redmi Note 9 4G Redmi 10X Pro Redmi Note 9 Pro Max Redmi Note 9S Mi 10T Lite 5G Mi Note 10 Lite Redmi K30 Pro Redmi K30 Ultra Redmi K20 Redmi Note 9 Pro (Global) Mi A3 Mi 9T Poco X3 NFC Blackshark 2 Redmi K30 Pro Zoom Redmi K30i 5G Mi 9 & Mi 9 Pro Redmi Note 8 Pro Mi CC9 Pro Mi CC9