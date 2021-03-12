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Вчера мы сообщали о целом ряде смартфонов Xiaomi, получивших стабильную операционную систему Android 11. Инсайдеры обращают внимание, что перед нами не финальная модификация, а значит выход ОС растянется на несколько месяцев. Кроме того, известно, что для многих телефонов новая операционка заявлена на базе MIUI 12, а значит впереди ещё одно обновление до более современной MIUI 12.5.

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На фоне этого появились сведения о продолжении набора в пилотную группу бетатестеров. Если вы хотите первыми получать новые билды и вам нравится бороться с ошибками, то Xiaomi предлагает шагать в авангарде длинной колонны пользователей десятков миллионов актуальных аппаратов по всему миру. Насчёт ошибок стоит задуматься, ведь у китайского производителя даже в финальных версиях достаточно разнообразных проблем. Сложно представить, что творится в тестовых модификациях.

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Полный список, включающий 22 смартфон, разместился ниже. Первые 13 получат так называемую глобальную версию, которая подходит для смартфонов, купленных в любой торговой точке на планете. Если вы купили один из таких телефонов в РФ, то смело записывайтесь на тест. Остальные 9 получили первую бета-версию для азиатского, китайского и индийского регионов, но уже скоро будут доступны для всего мира.

Redmi Note 10 Pro Redmi Note 8 Pro POCO M3 Mi Note 10 Lite Mi 9T Pro Mi 9 Lite Redmi Note 9S Mi 10 POCO F2 Pro Mi 9 Mi 11 Mi 10 Pro Mi 10 Lite

Напомним, что Xiaomi планирует начать рассылку MIUI 12.5 уже в апреле. Это точно будут флагманы, но все участники теста должны получить прошивку в первых рядах. Скорее всего к лету, но сроки могут, как обычно, затянуться. Redmi Note 10 Pro указан в списке два раза, поскольку имеет отдельные версии прошивки для разных регионов.

Redmi 9 Power Redmi Note 9T Redmi Note 9 Pro Mi 9 SE Redmi Note 10 Pro Max Redmi Note 10 Pro Redmi K20 Pro Redmi Note 8T POCO X2