Xiaomi назвала 22 смартфона, которые первыми получат MIUI 12.5 весной 2021 года
Вчера мы сообщали о целом ряде смартфонов Xiaomi, получивших стабильную операционную систему Android 11. Инсайдеры обращают внимание, что перед нами не финальная модификация, а значит выход ОС растянется на несколько месяцев. Кроме того, известно, что для многих телефонов новая операционка заявлена на базе MIUI 12, а значит впереди ещё одно обновление до более современной MIUI 12.5.
реклама
На фоне этого появились сведения о продолжении набора в пилотную группу бетатестеров. Если вы хотите первыми получать новые билды и вам нравится бороться с ошибками, то Xiaomi предлагает шагать в авангарде длинной колонны пользователей десятков миллионов актуальных аппаратов по всему миру. Насчёт ошибок стоит задуматься, ведь у китайского производителя даже в финальных версиях достаточно разнообразных проблем. Сложно представить, что творится в тестовых модификациях.
Полный список, включающий 22 смартфон, разместился ниже. Первые 13 получат так называемую глобальную версию, которая подходит для смартфонов, купленных в любой торговой точке на планете. Если вы купили один из таких телефонов в РФ, то смело записывайтесь на тест. Остальные 9 получили первую бета-версию для азиатского, китайского и индийского регионов, но уже скоро будут доступны для всего мира.
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 8 Pro
- POCO M3
- Mi Note 10 Lite
- Mi 9T Pro
- Mi 9 Lite
- Redmi Note 9S
- Mi 10
- POCO F2 Pro
- Mi 9
- Mi 11
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Lite
Напомним, что Xiaomi планирует начать рассылку MIUI 12.5 уже в апреле. Это точно будут флагманы, но все участники теста должны получить прошивку в первых рядах. Скорее всего к лету, но сроки могут, как обычно, затянуться. Redmi Note 10 Pro указан в списке два раза, поскольку имеет отдельные версии прошивки для разных регионов.
- Redmi 9 Power
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 9 Pro
- Mi 9 SE
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 8T
- POCO X2
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила