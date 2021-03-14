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Видеокарты подорожали до такой степени, что покупка новой модели может стоить вам 100 и более тысяч рублей. Потратить на развлечения такую сумму могут немногие геймеры, а большую часть покупают майнеры, которые надеются отбить вложения за счёт высокой цены на криптовалюту. Учитывая текущую стоимость Эфира, даже дорогую GeForce RTX 3060 Ti можно отбить за 5 месяцев и меньше. На этом фоне как никогда популярны видеокарты с вторичного рынка. Сегодня мы изучим наиболее интересные модели, которые могут служить верой и правдой и в игровом компьютере, и в майнинговой ферме. А помогут нам в этом ребята с портала РБК. Информация о хешрейте взята здесь.

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Radeon RX 580 – оптимальный вариант. Данная модель обеспечивает стабильные 30 MH/s при добыче Эфира. При этом вы получаете мощную игровую видеокарту, способную тянуть все игры в разрешении 1080р на высоких и средневысоких настройках графики. Главная проблема – найти такую карточку по относительно низкой цене, но здесь мы вам помочь не можем.

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Radeon RX 480/570 – отличный выбор. При правильной настройке любая из представленных моделей может выдать около 28 MH/s, что даст вам неплохой доход в майнинге. В играх придётся снижать настройки графики до средних, не забыв остановить свой выбор на модели с 8 Гб видеопамяти.

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Geforce GTX 1060 – терпимо. Данная модель выдаёт всего 22.5 MH/s, а стоит точно так же, как и Radeon RX 580. Что любопытно в играх обе обеспечивают примерно одинаковую производительность, поэтому GTX 1060 лучше подходит для построения нетребовательной геймерской станции.

Geforce GTX 1070 – очень неплохо. В данном случае вас может остановить только высокая цена, ведь некоторые продавцы уверены, что владеют настоящим кладом. Карта выдаёт 30 MH/s, а её игровые возможности куда выше всех представленных выше моделей.

Аутсайдеры: GeForce GTX 1080/1080TI. Первая выдаёт 23 MH/s, а вторая 35 MH/s. Если учитывать их цену, то становится очевидно, что покупать их для майнинга неоправданно. А вот в играх обе себя чувствуют весьма комфортно. Особенно это касается прокаченной модели с приставкой «TI», которая до сих пор вытягивает все игры даже в разрешении 2К. Вот только цена на неё кусается.

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Ещё раз повторимся: все представленные выше видеокарты неплохо справляются со своими задачами с той лишь разницей, что в одном регионе они стоят дешевле, а в другом – дороже. Наиболее универсальный вариант – это Radeon RX 580, но это не значит, что стоит заведомо отказываться как от других моделей AMD, так и NVIDIA.