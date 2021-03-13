Intel раскрыла реальную производительность игровой видеокарты DG2 – уровень GeForce RTX 2080
Шумиха вокруг затеи Intel выпустить новую дискретную видеокарту не стихает уже несколько лет. В прессе постоянно появляются новые детали. Долгое время было крайне сложно предположить, насколько быстрым в реальности будет новый графический чип DG2. Виной всему завышенные ожидания, ведь всем нам хочется получить ещё одного конкурента красным и зелёным на рынке дискретной графики, в то время как в реальности вторая попытка Intel может оказаться желанием отхватить несколько процентов продаж бюджетных видеокарт.
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Что же, если верить словам Раджи Кодури, который в данный момент является главой графического направления Intel, то нас ждёт сверхмощный GPU, который не уступит флагманским видеокартам NVIDIA предыдущего поколения. Но давайте обо всём по порядку.
В одном из своих недавних сообщений на Твиттере Раджа неожиданно решил поделиться любопытными деталями. По его словам, не так давно он имел возможность получить в свои руки графический чип, который в 20 раз быстрее того, что он разрабатывал 9 лет назад. Судя по всему, речь идёт о чипе, который назывался Crystal Well, оснащённым графикой Iris Pro 5200 и созданный в лаборатории Apple. Так вот, специально разрабатываемый для нужд яблочной корпорации Core i7-4770R в популярном бенчмарке 3DMark Fire Strike набирал почти 1500 баллов.
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Если попытаться соотнести это с видеокартами NVIDIA, то мы получим модель GeForce RTX 3060 Ti, но есть мнение, что правильнее будет сравнивать с RTX 2080, поскольку в последнем поколении Ampere гораздо больше внимания уделено трассировке лучей. Поскольку в данном случае для Intel это первый опыт, то требовать невероятных показателей в трассировке не стоит. В любом случае мощи нового DG2 будет достаточно для создания высокопроизводительного компьютера для энтузиастов.
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