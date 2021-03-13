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HUAWEI в принудительном порядке обновит десятки старых смартфонов до новой прошивки HarmonyOS

Неожиданная новость для владельцев смартфонов HUAWEI
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Несколько дней назад наши читатели могли составить впечатление о финальном списке смартфонов HUAWEI, которые в этом году получат прошивку EMUI 11. Судя по всему, таковых наберётся 46 аппаратов, в число которых входят все актуальные серии, включая флагманские Р и Mate. При этом немного позднее инсайдеры сообщили, что целый ряд телефонов 2019 года остался на обочине прогресса, ведь китайский производитель не может, либо не хочет выпускать для них новую прошивку. 

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Казалось, их жизненный цикл завершён, как вдруг появились любопытные сведения. Как оказалось, EMUI 11 действительно будет последней версией кастомной прошивки, созданной на базе Android. Как и предполагалось ранее, загадочная HarmonyOS получит новый движок и будет предназначена для десятков смартфонов. Что любопытно, HUAWEI планирует вернуть в строй множество старых аппаратов. Вот только сделано это будет не совсем скоро и не так, как многим хотелось бы. 

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Вначале хорошие сведения: десятки старых телефонов HUAWEI получат новую HarmonyOS. И это прекрасно, ведь вместе с ОС вам прилетят обновления безопасности и новые функции. Но, как вы могли понять, без ложки дёгтя не обойтись. Есть сведения о том, что китайцы хотят сделать обновление добровольно-принудительным. Так, вы сидите на своём Huawei P30 lite, как вдруг наутро видите, что вместо старой EMUI 10.1 у вас система работает на HarmonyOS. 

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Пока это всё находится на уровне слухов, однако источник вполне надёжный. Относительно сроков инсайдеры утверждают, что выход новой ОС ожидается в конце 2021 года. В данном случае речь может идти только о подтверждённых флагманах, а значит более старые устройства могут рассчитывать на обновление не ранее 2022 года. В данном случае многие явно окажутся не в восторге от решения HUAWEI, но пока о том, появится ли у пользователей выбор, мы не знаем. 

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