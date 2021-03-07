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Финальный список из 46 смартфонов HUAWEI, которые получат прошивку EMUI 11 весной 2021 года

Изучаем наиболее точный список смартфонов HUAWEI, которые получат новую прошивку
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В последнее время HUAWEI нас явно не радовала. После масштабного обновления EMUI 10.1, которое вышло для рекордного количества смартфонов, инсайдеры были уверены, что большинство телефонов 2019 и 2020-х годов получит новую прошивку с высокой вероятностью. Как оказалось, всё это не входит в планы китайской компании. По этому поводу предлагаем вам ознакомиться со списком из 21 смартфона, которые точно не будут обновлены до самой последней версии EMUI 11. Что любопытно, там исключительно аппараты 2020 года, а ведь ещё есть большой перечень мобильников 2019 года. 

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Сегодня у нас хорошие новости. По крайней мере для тех, кто владеет одним из указанных ниже смартфонов. Никаких непроверенных слухов, только официальная информация, основанная на уже выпущенных прошивках либо на заявлениях HUAWEI. Итого мы имеем 14 аппаратов бренда Honor и 32 HUAWEI – всего 46. В данный момент о судьбе других телефонов ничего не известно. Если какие-то из них попадут на канал закрытого бета-теста, мы сообщим нашим читателям эту новость.

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Пока же мы видим, что среди Honor исключительно новые, высокопроизводительные смартфоны. Они же возглавляют списки наиболее продаваемых в линейке бренда, поскольку имеют множество компромиссов, а значит стоят ощутимо дешевле старших моделей HUAWEI. 

  1. Honor View30
  2. Honor 30S
  3. Honor 20
  4. Honor 30
  5. Honor View30 Pro
  6. Honor 20 Pro
  7. Honor V30 China
  8. Honor 30 Youth
  9. Honor Magic2
  10. Honor V30 Pro China
  11. Honor View20
  12. Honor V20 China
  13. Honor 30 Pro
  14. Honor 30 Pro+

Среди последних также наиболее востребованные и продаваемые серии, начиная с Mate 20 и завершая Р40 и Nova 7. Отметим, что совсем недавно было объявлено, что оба телефона: Nova 7i и Nova 7 SE получат EMUI 11, хотя пока для них не создана даже первая закрытая бета-версия. Тоже касается и P30 Pro New Edition. Этот смартфон нечастый гость, а продажи его были незначительны. Неудивительно, что в какой-то момент о нём забыли. Сейчас справедливость восторжествовала, и он наравне с серией Р30 может рассчитывать на обновление. Относительно сроков: Magic UI 4 для некоторых смартфонов Honor уже начал выходить. Бренд продан, поэтому ждать сверхвысоких скоростей не стоит. А вот основная серия HUAWEI уже в процессе обновления и должна завершить его к концу апреля. 

  1. Huawei MatePad 10.8
  2. Huawei P40 Pro+
  3. Huawei P40
  4. Huawei Nova 6
  5. Huawei Mate 20 X 4G
  6. Huawei Nova 5T
  7. Huawei Mate 20 Pro
  8. Huawei Mate 20 X 5G
  9. Huawei MediaPad M6 Turbo 8.4
  10. Huawei Mate 20
  11. Huawei Nova 7 5G
  12. Huawei Nova 6 5G
  13. Huawei MatePad Pro
  14. Huawei Nova 7i
  15. Huawei Nova 7 SE
  16. Huawei P40 Pro
  17. Huawei Mate 30 RS Porsche Design
  18. Huawei Mate 30 Pro 4G
  19. Huawei Mate 30 Pro 5G
  20. Huawei Mate 30 4G
  21. Huawei Mate X
  22. Huawei MediaPad M6
  23. Huawei Mate Xs
  24. Huawei Mate 30 5G
  25. Huawei MatePad Pro 5G
  26. Huawei P30 Pro
  27. Huawei P30 Pro New Edition
  28. Huawei Mate 20 RS Porsche Design
  29. Huawei Nova 5 Pro
  30. Huawei MediaPad M6 10.8
  31. Huawei P30
  32. Huawei Nova 7 Pro 5G
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