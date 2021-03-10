49 актуальных смартфонов HUAWEI завершили жизненный цикл и не могут претендовать на прошивку EMUI 11
Несколько дней назад мы говорили о том, что HUAWEI приняла решение не обновлять 21 смартфон 2020 года до последней версии прошивки EMUI 11. Обратите внимание, что речь идёт исключительно о новых аппаратах, которые имели все основания получить доступ к прошивке. В данном случае мы не будем углубляться в причины, побудившие китайского производителя на столь непопулярные меры.
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Сегодня у нас ещё более масштабный список, хотя многим он может показаться не таким актуальным, ведь здесь собраны телефоны 2019 года. Все они получили стабильную версию EMUI 10, либо финальную – EMUI 10.1, а значит имели все шансы на выход новой прошивки. Список получился немаленький и включает 49 аппаратов. Учтите, что в данном случае все клоны помещены в перечне через запятую, а значит окончательный список мог быть ещё на несколько позиций больше.
На самом деле в данном случае количество не играет роли, но попробовать поискать смартфон в списке стоит. Шансы встретить свой телефон повышаются, если вы покупали недорогой аппарат, поскольку HUAWEI всё чаще отказывается осуществлять поддержку бюджетных девайсов. Отметим, что здесь нет знаковых и массовых телефонов, а значит пострадает небольшое количество пользователей. Пожалуй, из наиболее продаваемых здесь P30 lite и P20 lite, а также серия P Smart. Более дорогие представители Nova и Enjoy лучше покупают в Китае.
- Huawei Y7 Prime 2019
- Huawei Y7 Pro 2019
- Huawei Y7p
- Huawei P30 lite
- Huawei P20 lite
- Huawei P Smart 2019
- Huawei Y9 Prime 2019
- Huawei P Smart S
- Huawei P Smart+ 2019
- Huawei Nova 5
- Huawei Mate 20 Lite
- Huawei Nova 5i/5i Pro/5z
- Huawei Nova 4/4e
- Huawei Nova 3
- Huawei Y5 2019
- Huawei Y5p
- Huawei Y6 2019
- Huawei Y6 Prime 2019
- Huawei Y6 Pro 2019
- Huawei Y6p
- Huawei Y6s
- Huawei Enjoy 10
- Huawei Enjoy 10 Plus
- Huawei Enjoy 10e
- Huawei Enjoy 10S
- Huawei Enjoy 9
- Huawei Enjoy 9e
- Huawei Enjoy 9S
- Honor 10 Lite
- Honor 10i
- Honor 9A
- Honor 9С
- Honor 9S
- Honor 9X
- Honor 9X lite
- Honor 9X Pro
- Honor 8A
- Honor 8S
- Honor 8A Pro
- Honor Play 8С
- Honor Play 8A
- Honor 20 Youth Edition
- Honor 10 Youth Edition
- Honor Play 3
- Honor Play 3e
- Huawei Nova Lite 3
- Huawei Nova Lite 3+
- Huawei Nova 3i
- Huawei Y7 2019
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