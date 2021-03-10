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49 актуальных смартфонов HUAWEI завершили жизненный цикл и не могут претендовать на прошивку EMUI 11

Изучаем полный список смартфонов HUAWEI последних лет, которые остались за бортом прогресса
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Несколько дней назад мы говорили о том, что HUAWEI приняла решение не обновлять 21 смартфон 2020 года до последней версии прошивки EMUI 11. Обратите внимание, что речь идёт исключительно о новых аппаратах, которые имели все основания получить доступ к прошивке. В данном случае мы не будем углубляться в причины, побудившие китайского производителя на столь непопулярные меры. 

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Сегодня у нас ещё более масштабный список, хотя многим он может показаться не таким актуальным, ведь здесь собраны телефоны 2019 года. Все они получили стабильную версию EMUI 10, либо финальную – EMUI 10.1, а значит имели все шансы на выход новой прошивки. Список получился немаленький и включает 49 аппаратов. Учтите, что в данном случае все клоны помещены в перечне через запятую, а значит окончательный список мог быть ещё на несколько позиций больше.

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На самом деле в данном случае количество не играет роли, но попробовать поискать смартфон в списке стоит. Шансы встретить свой телефон повышаются, если вы покупали недорогой аппарат, поскольку HUAWEI всё чаще отказывается осуществлять поддержку бюджетных девайсов. Отметим, что здесь нет знаковых и массовых телефонов, а значит пострадает небольшое количество пользователей. Пожалуй, из наиболее продаваемых здесь P30 lite и P20 lite, а также серия P Smart. Более дорогие представители Nova и Enjoy лучше покупают в Китае. 

  1. Huawei Y7 Prime 2019
  2. Huawei Y7 Pro 2019
  3. Huawei Y7p
  4. Huawei P30 lite
  5. Huawei P20 lite
  6. Huawei P Smart 2019
  7. Huawei Y9 Prime 2019
  8. Huawei P Smart S
  9. Huawei P Smart+ 2019
  10. Huawei Nova 5
  11. Huawei Mate 20 Lite
  12. Huawei Nova 5i/5i Pro/5z
  13. Huawei Nova 4/4e
  14. Huawei Nova 3
  15. Huawei Y5 2019
  16. Huawei Y5p
  17. Huawei Y6 2019
  18. Huawei Y6 Prime 2019
  19. Huawei Y6 Pro 2019
  20. Huawei Y6p
  21. Huawei Y6s
  22. Huawei Enjoy 10
  23. Huawei Enjoy 10 Plus
  24. Huawei Enjoy 10e
  25. Huawei Enjoy 10S
  26. Huawei Enjoy 9
  27. Huawei Enjoy 9e
  28. Huawei Enjoy 9S
  29. Honor 10 Lite
  30. Honor 10i
  31. Honor 9A
  32. Honor 9С
  33. Honor 9S
  34. Honor 9X
  35. Honor 9X lite
  36. Honor 9X Pro
  37. Honor 8A
  38. Honor 8S
  39. Honor 8A Pro
  40. Honor Play 8С
  41. Honor Play 8A
  42. Honor 20 Youth Edition
  43. Honor 10 Youth Edition
  44. Honor Play 3
  45. Honor Play 3e
  46. Huawei Nova Lite 3
  47. Huawei Nova Lite 3+
  48. Huawei Nova 3i
  49. Huawei Y7 2019
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