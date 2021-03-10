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Несколько дней назад мы говорили о том, что HUAWEI приняла решение не обновлять 21 смартфон 2020 года до последней версии прошивки EMUI 11. Обратите внимание, что речь идёт исключительно о новых аппаратах, которые имели все основания получить доступ к прошивке. В данном случае мы не будем углубляться в причины, побудившие китайского производителя на столь непопулярные меры.

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Сегодня у нас ещё более масштабный список, хотя многим он может показаться не таким актуальным, ведь здесь собраны телефоны 2019 года. Все они получили стабильную версию EMUI 10, либо финальную – EMUI 10.1, а значит имели все шансы на выход новой прошивки. Список получился немаленький и включает 49 аппаратов. Учтите, что в данном случае все клоны помещены в перечне через запятую, а значит окончательный список мог быть ещё на несколько позиций больше.

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На самом деле в данном случае количество не играет роли, но попробовать поискать смартфон в списке стоит. Шансы встретить свой телефон повышаются, если вы покупали недорогой аппарат, поскольку HUAWEI всё чаще отказывается осуществлять поддержку бюджетных девайсов. Отметим, что здесь нет знаковых и массовых телефонов, а значит пострадает небольшое количество пользователей. Пожалуй, из наиболее продаваемых здесь P30 lite и P20 lite, а также серия P Smart. Более дорогие представители Nova и Enjoy лучше покупают в Китае.

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