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В настоящее время одним из самых быстрых процессоров на рынке является 8-ядереный Ryzen 7 5800X. В отличие от предыдущего поколения он отличается не только высокой производительностью в рабочих задачах, но и стал самым желанным среди геймеров всего мира. Первые несколько месяцев поставки новых камней у AMD вызывали сложности, ведь основной заказ пришёлся на игровые консоли, которые в буквальном смысле съели все свободные мощности. Похоже, в последнее время красным удалось решить некоторые проблемы с выходом достаточного количества чипов, поскольку цены на процессоры ощутимо снизились.

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Если заглянуть на ЯндексМаркет, то можно увидеть, что Ryzen 7 5800X только за последние два месяца подешевел на 13 тысяч рублей. Что любопытно, средняя цена теперь оказалась даже ниже рекомендованной для РФ, а значит новые процессоры, которые будут выходить в рамках текущего поколения могут поступить по крайне заманчивой стоимости.

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Отметим, что в Ситилинк цена новенького 8-ядерника составляет 41 590 рублей, что на 10 000 ниже декабрьской и всего на полторы тысячи дороже рекомендованной стоимости, что позволяет взять данный камень в крупном магазине с официальной гарантией. Не менее интересен и Ryzen 5 5600X, который подешевел не так сильно, как старшая модель. Сейчас его в версии BOX можно взять за 29 590, а ведь он в играх демонстрирует впечатляющие показатели на уровне ore i7-10700K, который не только уступает ему в играх, но и стоит дороже.



