Microsoft ускорила запуск браузера Edge на 41%, увеличила производительность и срок жизни батарейки
Долгое время Microsoft не могла создать конкурентный браузер. На пути постоянно вставали какие-то преграды. Софтверный гигант подключал и админ ресурс, и привлекал пользователей Windows 10 рекламой. Ничего не помогало. После перевода нового Edge на движок Chromium ситуация кардинальным образом изменилась. В настоящее время это современный браузер, который не уступает конкурентам ни в чём. Он имеет приятный дизайн, обеспечивает удобство работы и в целом не тормозит.
реклама
Отметим, что, несмотря на высокую оценку Edge, мы продолжаем использовать в качестве основного Google Chrome, но не отметить достижения Microsoft мы не можем. Но суть не в похвале, а в том, что в 88 версии браузера появилась весьма любопытная функция, о которой стоит знать всем нашим читателям. Если отталкиваться от официальных заявлений, то она ускоряет загрузку самого браузера до 41%. Давайте кратко изучим, как получить новые возможности.
Для начала стоит убедиться, что у вас стоит Edge 88 и выше. Перейдите в меню справки и нажмите «О программе Microsoft Edge». Система сама проверит обновления, в результате чего вы получите самую новую версию ПО. После этого зайдите в настройки, во вкладку «Система» и сделайте активной функцию «Сохранять ресурсы на вкладках в спящем режиме». Перезагрузите браузер и наслаждайтесь ускорением запуска.
реклама
Кстати, сейчас доступна версия 89, в которой есть так называемое «Интенсивное дросселирование». За счёт этой функции вы получаете приоритет основной вкладки над всеми остальными, что экономит ресурсы (читай – батарейку на ноутбуке), делает браузер не таким прожорливым и может пригодиться, если вы нечасто переключаете вкладки.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила