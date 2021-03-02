Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно стало известно о планах основателя Эфира Виталика Бутерина перейти на новый алгоритм Ethereum 2.0, также известный как EIP-1559. Эта информация уже стала камнем раздора для сообщества майнеров. Против выступили два крупнейших пула: Sparkpool и Bitfly, имеющих совокупную долю суточного хешрейта на уровне 44% от всех добытых монет. Пока до открытого противостояния не дошло, но многие пользователи действительно недовольны попыткой отнять у них традиционный способ заработка, который в последнее время становится всё прибыльнее.

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Одна из главных задач EIP-1559 состоит в увеличении пропускной способности сети, ведь сейчас по этому показателю криптовалюта с тысячи раз уступает платёжной системе Visa. Уже сейчас нововведение называют уступкой Китам, владеющим гигантскими количествами Эфира. Некоторые эксперты уверяют, что забота о майнерах – это красивый повод, а на самом деле Виталик хочет привлечь в систему как можно больше реальных денег.

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Сделано это будет путём размещения Эфира на постоянной основе на депозитном внутреннем хранилище. Все, кто откажется это делать, столкнутся с проблемой масштабируемости, которая будет решаться за счёт майнеров и может нанести непоправимый ущерб безопасности криптовалюты. Так, вместо поиска альтернативного решения, руководство сети приняло решение выплачивать вознаграждение только держателям депозитов. Если у вас есть 32 монеты (чуть менее 50 тысяч долларов), вы можете получать прибыль и дальше. Но что делать тем, у кого из имущества всего несколько видеокарт и десятая часть монеты?

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Эксперты полагают, что вознаграждение будет назначаться майнерам и дальше, вот только его размер будет существенно урезан. Это сделает добычу невыгодной. Мало того, под действием шума вокруг криптовалюты, её стоимость может сильно упасть, ведь десятки тысяч шахтёров бросятся избавляться от своих денег. Кстати, это указывается как одна из попыток выманить у обычных пользователей монетки. Есть мнение, что цена на Эфир со временем вырастет, вот только скупать монетки будут по низким и очень низким ценам. Сообщается, что переход на EIP-1559 состоится уже в текущем году. Сроки пока не обозначены.