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Xiaomi выпустила глобальную версию MIUI 12 на Android 11 для 7 актуальных смартфонов

Новые прошивки для самых актуальных смартфонов Xiaomi
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Xiaomi владеет настолько большим парком смартфонов, что иногда кажется, что новые прошивки для конкретного гаджета выпускаются крайне редко. На самом деле прямо сейчас китайский производитель одновременно тестирует сразу три различных версии программного обеспечения. Так, всё никак не завершится допиливание и мелкая полировка багов в MIUI 12. Одновременно с этим идёт глобальный бета-тест ещё не вышедшей ни на одном девайсе MIUI 12.5. Наконец, происходит начало развёртывания мобильной ОС Android 11. 

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Приоритет отдаётся последней, но проблема в том, что Android 11 выходит на текущей версии MIUI 12, а значит в любом случае придётся переводить все аппараты на более новую прошивку. Отметим, что за последние дни случилось несколько важных событий, о которых мы сегодня и поговорим. Начнём с появления стабильной Android 11 на смартфонах Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro в Европе. Рассылка началась, следом стартует глобальная и региональная версии, точные даты не указываются, поскольку всё зависит от количества найденных в первом публичном билде ошибок. 

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Стартовало тестирование Android 11 для Mi Note 10 Lite в Европе. Доступна стабильная бета-версия для данного смартфона, которая распространяется по открытым каналам. Есть все языки, включая русский. Инсайдеры указывают, что вскоре начнётся рассылка по воздуху для всех владельцев данного девайса. Точно на таком же этапе находится и индийская версия Redmi Note 9 Pro. Рассылка глобальной версии стартует в ближайшее время.

Выпущена первая стабильная Android 11 для популярного смартфона Redmi K20. Нашим читателям он больше известен как Mi 9T, который стал первым безрамочником Xiaomi с выезжающей камерой. Как и для всех предыдущих  аппаратов, обновление основано на версии MIUI 12. Сроков появления финальной рассылки нет, однако даже первый билд имеет глобальный статус, что говорит о приближении выхода официальной версии прошивки. 

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Сегодня стало известно о выпуске февральского патча для Redmi Note 9. По заявлению Xiaomi, он принесёт стабильность системы на базе MIUI 12, а также решит целый ряд внутренних ошибок. Все прошивки можно скачать, нажав на название смартфона ниже. Если вы не обладаете должной подготовкой, лучше самостоятельно не тестировать обновления, а дождаться их официальной рассылки по воздуху. 

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

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Redmi Note 9 Pro

Redmi K20

Mi 9T 

Redmi Note 9

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