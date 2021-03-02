Palit может вернуть в продажу видеокарту GeForce GTX 1060, сделав её доступной для майнеров
Несмотря на прежние заявления NVIDIA, сегодня можно смело констатировать, что проблема дефицита видеокарт не только не приближается к своему логическому завершению, но и остра как никогда. Криптовалюты снова дорожают, а майнеры понемногу поднимают головы, надеясь на рост Биткоина, который всегда выступает в качестве двигателя всего рынка цифровых денег.
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Ситуация настолько плоха, что NVIDIA даже воскресила старушку GeForce GTX 1050 Ti, которая снова производится и должна стать горькой пилюлей для геймеров, ведь покупка чего-то более мощного может обойтись в целое состояние. Судя по всему, разгрузить склады, подзаработать и заодно порадовать майнеров решила и Palit. Как стало известно, недавно компания зарегистрировала несколько подобных видеокарт в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Что любопытно, все они будут выпущены без вывода на монитор, что предполагает их майнерский характер. На самом деле GeForce GTX 1060 довольно посредственна в майнинге, а значит всё решит цена, ведь данная модель с трудом выдаёт 21 MH\S, что более чем в два раза меньше GeForce RTX 3060 Ti. Ещё раз повторимся, если Palit предложит майнерам данную видеокарту по цене в три раза дешевле RTX 3060 Ti, то нет никаких сомнений в успехе предприятия.
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