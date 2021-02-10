Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

За несколько месяцев до поступления в продажу видеокарт серии GeForce RTX 3000 стало известно, что NVIDIA полностью прекратила производство всех графических чипов 2000-й серии. Никто не понимал, чем руководствуется компания, ведь некоторые модели должны были стать бестселлерами. Например, все ожидали, что RTX 2060 повторит судьбу GTX 1060. Не сложилось. Некоторые эксперты уверяли, что всё логично, ведь NVIDIA готовит мощную серию от флагмана RTX 3090, до бюджетной RTX 3050.

реклама

Судя по всему, в тот момент производитель не предполагал, что такое решение станет самым большим просчётом 2020 года. Видеокарт в магазинах почти нет, а оставшиеся стоят в 3 раза дороже своих рекомендованных цен, а значит не интересны большинству геймеров. На этом фоне стало известно о необычном решении NVIDIA, решившей вернуть в строй старую добрую GeForce GTX 1050 Ti.

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Старушка поступила в продажу в конце октября 2016 года. За несколько лет она стала настоящим хитом, оставаясь до сих пор актуальной для бюджетных сборок. Вот только бум майнинга привёл к резкому росту цен на оставшиеся в продаже GeForce GTX 1050 Ti. Дошло до того, что самая бюджетная модель на Newegg стоит 250 долларов. При этом карты с нормальным охлаждением оценены в 400 долларов. Ясно, что перед нами далеко не игровая модель, которая позволяет с трудом тянуть новые проекты в разрешении 720р, либо на низких настройках графики в 1080р.

реклама

К счастью, видеокарта обладает всего 4 Гб видеопамяти, что неинтересно майнерам, а значит достаточное количество видеокарт GTX 1050 Ti может существенно улучшить ситуацию на рынке, позволив утолить игровой голод бюджетных геймеров.



