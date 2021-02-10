NVIDIA вернула в строй видеокарту 2016 года – бюджетная GeForce GTX 1050 Ti с ценой до 400 долларов
За несколько месяцев до поступления в продажу видеокарт серии GeForce RTX 3000 стало известно, что NVIDIA полностью прекратила производство всех графических чипов 2000-й серии. Никто не понимал, чем руководствуется компания, ведь некоторые модели должны были стать бестселлерами. Например, все ожидали, что RTX 2060 повторит судьбу GTX 1060. Не сложилось. Некоторые эксперты уверяли, что всё логично, ведь NVIDIA готовит мощную серию от флагмана RTX 3090, до бюджетной RTX 3050.
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Судя по всему, в тот момент производитель не предполагал, что такое решение станет самым большим просчётом 2020 года. Видеокарт в магазинах почти нет, а оставшиеся стоят в 3 раза дороже своих рекомендованных цен, а значит не интересны большинству геймеров. На этом фоне стало известно о необычном решении NVIDIA, решившей вернуть в строй старую добрую GeForce GTX 1050 Ti.
Старушка поступила в продажу в конце октября 2016 года. За несколько лет она стала настоящим хитом, оставаясь до сих пор актуальной для бюджетных сборок. Вот только бум майнинга привёл к резкому росту цен на оставшиеся в продаже GeForce GTX 1050 Ti. Дошло до того, что самая бюджетная модель на Newegg стоит 250 долларов. При этом карты с нормальным охлаждением оценены в 400 долларов. Ясно, что перед нами далеко не игровая модель, которая позволяет с трудом тянуть новые проекты в разрешении 720р, либо на низких настройках графики в 1080р.
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К счастью, видеокарта обладает всего 4 Гб видеопамяти, что неинтересно майнерам, а значит достаточное количество видеокарт GTX 1050 Ti может существенно улучшить ситуацию на рынке, позволив утолить игровой голод бюджетных геймеров.
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