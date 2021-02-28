Биткоин продолжает дешеветь, Эфирум потерял 30% стоимости, а видеокарт в рознице становится больше
Криптовалютный рынок штормит. Неясно, связано ли это с Китами, или в данный момент волатильность достигла критической стадии, перейдя в неконтролируемые скачки, когда предсказать цену цифровых денег просто невозможно. На этом фоне инвестиции в Биткоин вызывают много вопросов, ведь даже крупные фонды пытаются избавиться от первой криптовалюты, в попытках диверсифицировать риски за счёт вкладов в несколько других альткоинов, что должно сохранить и приумножить сбережения.
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Всё больше экспертов заговорило о надвигающейся панике, ведь обрушить рынок может любой толчок крупного держателя криптовалюты, у которого не выдержат нервы, ведь резкое падение курса Биткоина сделало некоторых из Китов на сотни миллионов долларов беднее за несколько дней. Не вызывают оптимизма заявления некоторых аналитиков, считающих, что в ближайшей перспективе стоимость Биткоина может опуститься ещё на 35%. Учитывая, что сегодня он торгуется на уровне 45 тысяч, то падение ещё на 15 тысяч может стать настоящей катастрофой, утянув за собой другие криптовалюты.
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Кстати, сегодня мы видим, как на фоне слухов о новом алгоритме создателей Эфира, цена данной криптовалюты упала до 1370 долларов. Учите, что ещё вчера эта монета торговалась на уровне 1500 долларов, а неделю назад монета оценивалась выше 1950 долларов. Пока криптовалюта держится, ведь удешевление на 600 долларов (30% стоимости) не смертельно. Болезненно, но майнеры это переживут, тем более, что многие надеются на возвращение статуса-кво.
Стоит учитывать, что даже если такая цена продержится какое-то время, то это сделает покупку новой видеокарты переплатой в три раза неэффективным вложением, окупить которое нереально, ведь уже сегодня вернуть свои 1000 долларов за GeForce RTX 3060 Ti крайне сложно. А ведь найти такую карточку за 74 тысячи рублей в рознице сродни чуду.
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