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Совсем недавно мы видели результаты ещё не вышедшей видеокарты GeForce RTX 3060 в тесте Ashes of the Singularity (AoS). Как оказалось, всё крайне плохо, ведь новинка оказалась всего на 19% быстрее своей прямой предшественницы в лице RTX 2060. Подобный результат выглядит удивительно, но стоит помнить, что данный бенчмарк не отличается высокой степенью достоверностью, поэтому относиться к нему стоит скептически, а вот сегодня подоспели первые тесты, которые могут позволить сделать далекоидущие выводы.

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Ниже можно рассмотреть данные по всем тестам 3DMark и Unigine Superposition. Результаты представлены в виде удобной таблицы, что позволяет не просто оценить скорость GeForce RTX 3060, но и сравнить её с другими карточками. Больше всего нас интересуют показатели RTX 2060 и RTX 2060 Super.

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Судя по всему, NVIDIA перестаралась, ведь карта получилась сильно урезана и не способна демонстрировать ожидаемый прирост в 40%-50% между поколениями. Реальная разница с RTX 2060 составляет 10%, а вот RTX 2060 Super оказалась даже быстрее, что может поставить в тупик всех, кто планировал обновление системы.

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В данном случае стоит надеяться, что предоставленные результаты оказались занижены. Однако, если всё окажется так, как нам сообщают инсайдеры, то GeForce RTX 3060 грозит участь нишевой модели с сомнительной производительностью. Хотя майнерам она очень даже понравилась.