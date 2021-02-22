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Видеокарта GeForce RTX 3060 уже стала участником нескольких скандалов. Продажи её стартуют только 25 февраля, что не мешает майнерам собирать фермы на основе нового графического чипа, который должен был порадовать геймеров. Одновременно с этим карта попала в руки перекупщикам, которые реализуют её более чем за 1000 долларов. И всё это на фоне того, что рекомендованная цена стартует с 330 долларов. судя по всему, партнёры NVIDIA также планируют проигнорировать рекомендации производителя.

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Ниже можно ознакомиться с ценами на новую видеокарту. Учите, что такая стоимость зафиксирована для США, а значит в Европе мы увидим аналогичные показатели, но только в евро. Таким образом, только минимальная рекомендованная цена на GeForce RTX 3060 стартует с 45 000, а ведь есть ещё налоги и аппетиты розничных сетей.

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В настоящее время предсказать реальную цену новой видеокарты невозможно. По факту мы видим, что GeForce RTX 3060 будет продаваться дороже RTX 3070 (рекомендованной NVIDIA), что сделает её недоступной большинству геймеров. Если говорить о хороших новостях, то сообщается о внушительных складских запасах. Неясно, на сколько их хватит, но пока всё выглядит неопределённо.