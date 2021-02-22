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Рекомендованные цены на GeForce RTX 3060 стартуют с 500 долларов, а магазины получают большие партии

Неясно, хорошо это или плохо, ведь мы пока не видели видеократ в рознице
[ ] для раздела Блоги
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Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
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Видеокарта GeForce RTX 3060 уже стала участником нескольких скандалов. Продажи её стартуют только 25 февраля, что не мешает майнерам собирать фермы на основе нового графического чипа, который должен был порадовать геймеров. Одновременно с этим карта попала в руки перекупщикам, которые реализуют её более чем за 1000 долларов. И всё это на фоне того, что рекомендованная цена стартует с 330 долларов. судя по всему, партнёры NVIDIA также планируют проигнорировать рекомендации производителя.

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Ниже можно ознакомиться с ценами на новую видеокарту. Учите, что такая стоимость зафиксирована для США, а значит в Европе мы увидим аналогичные показатели, но только в евро. Таким образом, только минимальная рекомендованная цена на GeForce RTX 3060 стартует с 45 000, а ведь есть ещё налоги и аппетиты розничных сетей. 

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В настоящее время предсказать реальную цену новой видеокарты невозможно. По факту мы видим, что GeForce RTX 3060 будет продаваться дороже RTX 3070 (рекомендованной NVIDIA), что сделает её недоступной большинству геймеров. Если говорить о хороших новостях, то сообщается о внушительных складских запасах. Неясно, на сколько их хватит, но пока всё выглядит неопределённо. 

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NOFX
13:52
Поэт ёптать 🙂👍
GeForce RTX 3060 уже появилась на вторичном рынке по цене около 80000 рублей
Каа
13:51
Несомненно прав.
Процессор Core i5-11400 оказался до 35% быстрее предшественника в тестах Geekbench
СЭР ШТЕУД ЭЛЬБРУСОВИЧ
13:50
Если цены и будут конь , то можно и взять на Z490 мамку , всяко будет дешевле B560.
Процессор Core i5-11400 оказался до 35% быстрее предшественника в тестах Geekbench
terenty79
13:49
Собственно всего один вопрос? а зачем? все равно в продаже этих карт почти никому не видать?
GPU-Z отныне поддерживает видеокарты AMD Radeon RX 6700 и Radeon RX 6600
REY_B_
13:48
Ну, да, под СЖО и на топовой матери. 3600VS10400 в играх и вообще, как близнецы-братья. Разница в разгоне, которого нет на бюджетных материнках у Интела. У тому же, 10400 поновее будет. Ему на заводе ...
Процессор Core i5-11400 оказался до 35% быстрее предшественника в тестах Geekbench
Зеновий Радеонович
13:48
тут такое дело. если все пк бояре переедут на сосноль, то в след. волну майнерам придется сидеть без карточек, а майнить на спец-затычках. и их же потом пробовать друг дружке впарить.
Стали известны розничные цены первых моделей GeForce RTX 3060 — новинки вряд ли станут народными
Каа
13:48
Только нужно прежде внимательно посмотреть на инженерники Рокета. Ну и если цены на материнки не окажутся конскими.
Процессор Core i5-11400 оказался до 35% быстрее предшественника в тестах Geekbench
Александр Душко
13:47
Твои цифры в тестах не заметны в процессе использования в играх и серфинге интернета.
Процессор Core i5-11400 оказался до 35% быстрее предшественника в тестах Geekbench
Антон вырезай его
13:46
лучше за 9-10 взять 1060 она проработает больше и греть не будет.
5 причин не поддаваться жадности и не продавать свою видеокарту во время текущего бума майнинга
Александр Душко
13:45
Чувак да кому нужны эти циферки, 99% пользователей берут для того что бы поставить и играть, Интел в играх плавнее и стабильнее работает.
Процессор Core i5-11400 оказался до 35% быстрее предшественника в тестах Geekbench
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