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Сегодня стало известно, что партнёры NVIDIA массово продают новые видеокарты GeForce RTX 3060 майнерам. Неясно, насколько большими партиями расходятся карточки, но тот факт, что купить их свободно в количестве 3 и более штук может каждый шахтёр, вызывает удивление. Пока замечены только модели производства Gigabyte. Ясно, что подобная ситуация не вызывает доверия к партнёру NVIDIA, но в данном случае может быть виновен как региональный поставщик, так и розничные сети.

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Есть информация, что продажи идут в Грузии и Белоруссии. Дошло до того, что перекупщики продают GeForce RTX 3060 в открытую за несколько дней до официального релиза. Так, белорусский паренёк по имени Артём предлагает как следует закупиться RTX 3060 Eagle OC по цене в 2800 белорусских рублей или 1080 долларов за штучку.

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Артём уверяет, что у него есть все необходимые чеки, а две из трёх видеокарт вообще не распаковывались. Любопытно, по чём Тёма добыл карточки. Эксперты уверяют, что по специальному коду легко узнать продавца, а с ним отследить и всю поставку. Будем надеяться, что после подобных постов региональный представитель NVIDIA проведёт расследование, а виновные будут наказаны, ведь налицо явная перепродажа складских запасов. А ведь каждая такая карточка могла попасть в руки обычных геймеров за 500 долларов, но в дело вмешался Артём – любитель лёгких денег со связями.