Перекупщики торгуют видеокартами GeForce RTX 3060 за несколько дней до начала продаж
Сегодня стало известно, что партнёры NVIDIA массово продают новые видеокарты GeForce RTX 3060 майнерам. Неясно, насколько большими партиями расходятся карточки, но тот факт, что купить их свободно в количестве 3 и более штук может каждый шахтёр, вызывает удивление. Пока замечены только модели производства Gigabyte. Ясно, что подобная ситуация не вызывает доверия к партнёру NVIDIA, но в данном случае может быть виновен как региональный поставщик, так и розничные сети.
реклама
Есть информация, что продажи идут в Грузии и Белоруссии. Дошло до того, что перекупщики продают GeForce RTX 3060 в открытую за несколько дней до официального релиза. Так, белорусский паренёк по имени Артём предлагает как следует закупиться RTX 3060 Eagle OC по цене в 2800 белорусских рублей или 1080 долларов за штучку.
Артём уверяет, что у него есть все необходимые чеки, а две из трёх видеокарт вообще не распаковывались. Любопытно, по чём Тёма добыл карточки. Эксперты уверяют, что по специальному коду легко узнать продавца, а с ним отследить и всю поставку. Будем надеяться, что после подобных постов региональный представитель NVIDIA проведёт расследование, а виновные будут наказаны, ведь налицо явная перепродажа складских запасов. А ведь каждая такая карточка могла попасть в руки обычных геймеров за 500 долларов, но в дело вмешался Артём – любитель лёгких денег со связями.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила